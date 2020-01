Iranische Experten untersuchen Blackboxen des ukrainischen Jets

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

TEHERAN (dpa-AFX) - Iranische Experten in der Luftfahrtsbehörde untersuchen die zwei Blackboxen der am Mittwoch in der Nähe Teherans abgestürzten ukrainischen Passagiermaschine.



Nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna wurden die beiden Blackboxen gefunden und nun könnten die Experten die Absturzursache effektiver untersuchen. Außerdem bestätigte die Staatsanwaltschaft in Teheran, dass die Überreste der 179 Passagiere in der Gerichtsmedizin seien./str/fmb/DP/mis