Iran veröffentlicht angebliche Koordinaten von Drohnen-Abschuss

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran und die USA haben widersprüchliche Angaben zur Position der US-Drohne vor ihrem Abschuss durch iranische Revolutionsgarden veröffentlicht.



US-Luftwaffengeneral Joseph Guastella sagte am Donnerstag, die Drohne sei rund 34 Kilometer von der Küste Irans entfernt und damit in internationalem Luftraum gewesen. Der iranische Außenminister Jawad Sarif veröffentlichte danach Koordinaten, die zwar noch vor der Küste des Irans liegen, aber schon in dessen Hoheitsgewässern.

Der Luftraum eines Landes erstreckt sich nach UN-Angaben über dessen Landmasse und gegebenenfalls über dessen Hoheitsgewässer, die bis zu zwölf nautische Meilen (22,2 Kilometer) vor die Küste reichen. Die Koordinaten, an denen die Drohne laut Sarif angegriffen wurde, liegen rund 15 Kilometer vor dem nächsten Punkt an der iranischen Küste. Auf einer Pentagon-Karte ist die Markierung für die Absturzstelle deutlich weiter von der iranischen Küste entfernt.

Sarif schrieb auf Twitter, Wrackteile der Drohne seien ebenfalls in iranischen Hoheitsgewässern sichergestellt worden. Das Zentralkommando Centcom veröffentlichte ein Video, das den Abschuss der Drohne zeigen soll. Viel mehr als Rauch und ein scheinbar zu Boden fallender Punkt ist nicht zu erkennen. Sarif veröffentlichte eine Zeichnung, die den Flugweg der Drohne zeigen soll./cy/DP/he