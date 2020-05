Iran spricht von weiteren Erfolgen im Kampf gegen Corona

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Teheran trotz Lockerungen einiger Beschränkungen weitere Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus verbucht.



Zum ersten Mal seit dem 11. März sei die Zahl der Neuinfektionen auf unter 1000 am Tag gesunken, sagte Ministeriumssprecher Kianusch Dschahanpur am Samstag. Auch die Zahl der Toten sei binnen 24 Stunden auf unter 70 gesunken. Insgesamt hätten mehr als 77 000 Patienten die Krankenhäuser als geheilt verlassen können, sagte der Sprecher im Staatsfernsehen.

Das Corona-Virus hatte den Iran in den vergangenen 72 Tagen besonders hart getroffen. Nach Angaben von Dschahanpur starben bislang insgesamt 6156 Menschen an den Folgen der Corona-Infektion, die Zahl der Infizierten betrage 96 448. Es gebe in der Zwischenzeit jedoch 116 Städte, die vom Gesundheitsministerum als "weiße Zonen" - also als coronafrei - eingestuft wurden. In diesen Städten könnte schon nächste Woche "wieder Normalität herrschen", so das Ministerium.

Viele Kreise im In- und Ausland zweifeln an der Richtigkeit dieser Angaben, haben jedoch selbst auch nur spekulative Fallzahlen, die nicht verifizierbar sind. Außerdem soll die Pandemie etwa 70 Prozent der iranischen Wirtschaft lahmgelegt haben. Inzwischen durften jedoch fast alle Geschäfte ihre Arbeit wieder aufnehmen. Nur Schulen, Universitäten, Sportanlagen sowie Moscheen und Mausoleen bleiben wegen der hohen Ansteckungsgefahr weiterhin geschlossen./str/fmb/DP/nas