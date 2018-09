Iran dementiert Bedrohung von US-Einrichtungen im Irak

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat kategorisch bestritten, für die angebliche Bedrohung des amerikanischen Konsulats in Basra und anderer US-Einrichtungen im Irak verantwortlich zu sein.



"Die amerikanischen Vorwürfe diesbezüglich sind grundlos und Teil ihrer abenteuerlichen Politik im Irak", sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Samstag. Der Iran verurteile Angriffe auf diplomatische Einrichtungen, zumal er in der südirakischen Stadt Basra selbst Zielscheibe solcher Angriffe gewesen sei. Anfang des Monats hatten anti-iranische Demonstranten in Basra das iranische Konsulat in Brand gesetzt.

Das US-Außenministerium hatte am Freitag die Schließung des US-Konsulats in Basra an der Grenze zum Iran verkündet und dies mit Sicherheitsbedenken begründet. Außenminister Mike Pompeo sprach von andauernden und zunehmenden Bedrohungen von US-Einrichtungen im Irak, die er den iranischen Revolutionsgarden und deren Spezialeinheit, den Al-Kuds-Truppen, zuschreibt. Der konsularische Dienst für US-Bürger werde über die Botschaft in Bagdad aufrechterhalten, teilte Pompeos Ministerium mit./str/fmb/DP/zb