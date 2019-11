Iran beginnt mit Bau eines zweiten Akws am Golf

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat mit dem Bau eines zweiten Atomkraftwerks in der Hafenstadt Buschehr am Persischen Golf begonnen.



Das gab Atomchef und Vizepräsident Ali Akbar Salehi am Sonntag laut Nachrichtenagentur Fars bekannt. Das neue Akw soll einen 1000-Megawatt-Reaktor haben und bis bis 2023 fertiggestellt sein. Gleich danach wird der Iran Salehi zufolge mit dem Bau eines dritten Akws beginnen, das dann bis 2025 in Betrieb genommen werden soll.

Das Atomkraftwerk in Buschehr dient zivilen Zwecken und ist zur Energiegewinnung und -versorgung gedacht. Wegen der Zusammenarbeit mit Russland stand das erste Akw in Buschehr auch nie im internationalen Fokus, auch weil Russland für die Sicherheit und atomtechnischen Belange zuständig sind.

Der Iran hätte laut Salehi dann bis 2025 drei Atomkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 3000 Megawatt. Die beiden neuen Akw sollen ebenfalls in Zusammenarbeit mit Russland gebaut werden, aber laut Salehi werden 90 Prozent der Experten Einheimische sein./str/fmb/DP/jha