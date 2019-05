Iran: Trumps Drohungen zwecklos

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat die Drohungen von US-Präsident Donald Trump als zwecklos bezeichnet.



"Trump hofft, das zu erreichen, was Alexander (der Große) und Dschingis (Khan) und andere Aggressoren (gegen den Iran) nicht erreicht haben", twitterte Außenminister Mohamed Dschawad Sarif am Montag. Der Iran sei laut Sarif noch da, die Aggressoren dafür schon lange weg. Wirtschaftsterrorismus und Völkermordabsichten würden nicht, wie von Trump gedacht, das Ende des Irans bedeuten. "Drohe niemals einem Iraner, aber versuch es mal mit Respekt ... es funktioniert", so der iranische Chefdiplomat.

Trump hatte dem Iran am Sonntag in deutlichen Worten gedroht. "Wenn der Iran kämpfen will, wird das das offizielle Ende des Iran sein. Droht nie wieder den Vereinigten Staaten!", schrieb Trump am Sonntag auf Twitter./str/fmb/DP/jha