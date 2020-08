Iran: Pompeo lebt mit Sanktionsforderung in 'Fantasiewelt'

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat auf die Ankündigung von US-Außenminister Mike Pompeo, die Wiedereinsetzung der UN-Sanktionen gegen Teheran nächsten Monat durchzusetzen, mit Spott reagiert.



"Die Uhren in Pompeos Fantasiewelt ticken wohl anders", twitterte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Freitag. "Das kommt davon, wenn ein ehemaliger Spionagechef plötzlich Chefdiplomat der USA wird."

Pompeo hatte am Donnerstag auf Twitter erklärt, alle UN-Sanktionen gegen den Iran würden "am 20. September um Mitternacht GMT" wieder in Kraft treten. Die USA haben dazu einen im Atomabkommen für den Fall iranischer Regelverstöße vereinbarten Mechanismus in Gang gesetzt. Allerdings sind die USA 2018 aus dem Abkommen, das eine atomare Bewaffnung des Irans verhindern soll, ausgestiegen und der Sicherheitsrat will Washington in der Forderung nach erneuten Sanktionen nicht folgen.

Pompeo erklärte, sollte ein Mitglied des Sicherheitsrats eine Resolution zur Fortdauer der Sanktionsbefreiung einbringen, würden sich die USA dem entgegenstellen. Gäbe es keine Resolution, träten die Sanktionen wieder in Kraft. Länder wie Deutschland und Frankreich sind der Ansicht, dass die USA nicht mehr dem Abkommen angehören und daher auch nicht berechtigt sind, den Mechanismus auszulösen./str/fmb/DP/eas