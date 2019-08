Iran-Konflikt: Großbritannien schließt sich maritimer US-Mission an

LONDON (dts Nachrichtenagentur) - Das britische Verteidigungsministerium hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge am Montag angekündigt, an der von den USA geführten Sicherheitsmission in der Straße von Hormus mit eigenen Schiffen der Royal Navy teilzunehmen. Bei der Mission sollen die Routen der Handelsschiffe im Persischen Golf geschützt werden. Der Iran hatte in den vergangenen Wochen immer wieder ausländische Handelsschiffe auf der wichtigen Wirtschaftsroute festgesetzt.

Eine deutsche Beteiligung an der US-geführten Mission hatte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) dagegen abgelehnt: "An der von den USA vorgestellten und geplanten Seemission wird sich die Bundesregierung nicht beteiligen", sagte Maas am vergangenen Mittwoch in Warschau. Die Bundesregierung halte die US-Strategie des "maximalen Drucks" auf den Iran für falsch, so der Außenminister.

Foto: über dts Nachrichtenagentur