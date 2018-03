Iran: EU 'kein blinder Mitläufer' der Trump-Politik

TEHERAN (dpa-AFX) - Die EU ist nach Ansicht Teherans "kein blinder Mitläufer" der Politik von US-Präsident Donald Trump.



Dies gelte vor allem bei Trumps Atomstreit mit dem Iran, schrieb Vizeaußenminister Abbas Araqchi in einem Gastbeitrag der Zeitung "Etemad" am Freitag. "Zwar ist die EU ein strategischer Partner der USA, und wird es auch bleiben, aber ein blinder Mitläufer ist sie nicht." Daher erwarte er in den nächsten Wochen beim Thema Atomabkommen und dessen Zukunft eine heftige Auseinandersetzung.

Nach Meinung Araqchis beabsichtige Trump - zusammen mit Israel und Saudi-Arabien - eine Annullierung des Deals, um den politischen und wirtschaftlichen Kollaps des Irans vorzubereiten. Von dieser Absicht wolle Trump auch das EU-Trio Deutschland, Frankreich und Großbritannien überzeugen. "Dies würde aber dem Ansehen des EU-Trios, das den Deal mit verifiziert hat, international schaden", so der Vizeminister und die Nummer Zwei des iranischen Atomteams.

Trump hatte zuletzt betont, er wolle entweder einen kompletten Ausstieg aus dem Deal oder dessen Überarbeitung im Rahmen von Neu- und Nachverhandlungen. Der 12. Mai gilt als mögliche Frist für die Wiedereinführung von US-Sanktionen gegen den Iran - dies könnte das Ende des Abkommen bedeuten.

Der Iran lehnt Nachverhandlungen ab, besonders wenn sie auch das umstrittene Raketenprogramm des Landes beinhalten sollten. Schon jetzt rechnen die Medien im Iran mit einem baldigen Ende des Wiener Abkommens, vor allem nach der Ernennung des Iran-Kritikers John Bolton zum neuen Nationalen Sicherheitsberater.

Das Atomabkommen mit dem Iran wurde 2015 von den USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien und Deutschland ausgehandelt./str/fmb/DP/jha