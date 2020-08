Iran: Anführer einer monarchistischen Oppositionsgruppe verhaftet

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Geheimdienst hat Medienberichten zufolge den Anführer einer monarchistischen Oppositionsgruppe verhaftet.



Dschamschid Scharmahd, Anführer der "terroristischen Gruppe Tondar" (Donner) mit Sitz in den USA, sei nach einer geheimen Spezialoperation verhaftet worden, teilte der Geheimdienst nach Angaben der Nachrichtenagentur Isna vom Samstag mit.

Tondar gilt als militärischer Arm der Gruppe "Königliche Vereinigung Irans" und war angeblich 2008 an einem Anschlag auf eine Moschee in Schiras in Südiran beteiligt. Bei dem Anschlag kamen 14 Menschen ums Leben, über 200 wurden verletzt. Außerdem habe die Gruppe weitere Anschläge in Teheran geplant, die jedoch vom Geheimdienst rechtzeitig verhindert worden seien, heißt es in der Presseerklärung weiter.

Details zu Zeit und Ort der Verhaftung wurden nicht genannt. Die im Jahr 2004 gegründete Gruppe ist laut Beobachtern im Iran relativ unbekannt und höchstens für Monarchisten ein Begriff./str/fmb/DP/zb