Iqvia: Genau das was haben wir angekündigt

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Iqvia, die im Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.09.2018, 00:11 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 127,93 USD.

Unsere Analysten haben Iqvia nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Iqvia als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 9 Buy, 7 Hold, 0 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Iqvia aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 118,88 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -6,42 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 127,03 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Iqvia-Aktie ein Durchschnitt von 104,95 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 127,03 USD (+21,04 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (118,1 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,56 Prozent), somit erhält die Iqvia-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Iqvia erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Iqvia erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 30,95 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Health Care Facilities & Svcs"-Branche sind im Durchschnitt um 22,64 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +8,31 Prozent im Branchenvergleich für Iqvia bedeutet. Der "Health Care"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,72 Prozent im letzten Jahr. Iqvia lag 11,23 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.