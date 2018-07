Ipsen: Was man jetzt noch wissen sollte!

Ipsen weist am 26.07.2018, 00:36 Uhr einen Kurs von 143,25 EUR an der Börse EN Paris auf. Das Unternehmen wird unter "Arzneimittel" geführt.Die Aussichten für Ipsen haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Fundamental: Die Aktie von Ipsen gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 43,63 insgesamt 25 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Biotech & Pharma", der 34,93 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

Weiterlesen...