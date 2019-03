Ionity erwartet Schub bei Ausbau seines Ladesäulennetzes

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Ladestationenbetreiber Ionity erwartet in den kommenden Wochen einen deutlichen Schub beim Ausbau seines Netzes.



"In den nächsten 30 Tagen werden wir eine Menge neue Baustellen sehen", sagte Ionity-Chef Michael Hajesch am Mittwochabend in Stuttgart vor Journalisten. Es gehe um etwa 20 bis 30 Stationen, zudem bewege sich der Ausbau jetzt stärker in Richtung Süd- und Südosteuropa.