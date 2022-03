Ionis Pharmaceuticals-Aktie: Veröffentlichung von Phase-2-Daten für Donidalorsen!

(NASDAQ:IONS) gab die Veröffentlichung von Phase-2-Daten für Donidalorsen im New England Journal of Medicine (NEJM) bekannt. Donidalorsen ist ein in der Entwicklung befindliches Antisense-Medikament zur Behandlung des hereditären Angioödems (HAE), einer Krankheit, die durch wiederkehrende Episoden schwerer Schwellungen gekennzeichnet ist. In der Phase-2-Studie zeigte Donidalorsen eine 90%ige Verringerung der Angioödem-Attacken im Vergleich zu Placebo bei einer monatlichen Dosis von 80 mg. Bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!