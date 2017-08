Ionen Steamer EH-XS01 mit Nano-Ionen Technologie / Strahlend schöne Haut mit dem praktischen Panasonic Skincare-Tool für zu Hause (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Hautpflege spielt nicht nur in Japan eine ganz besondere Rolle.Dabei achten gerade die Japanerinnen im Rahmen der täglichenPflegeroutine auf einen ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt ihrerHaut. Panasonic hat sich davon inspirieren lassen und präsentiert aufder IFA 2017 in Berlin mit dem Ionen Steamer EH-XS01 ein weiteresinnovatives Hautpflege-Tool aus der Produktlinie "Japanese Rituals".Mit Hilfe von Nano-Ionen Technologie reinigt der EH-XS01 mit feinstemWasserdampf die Haut porentief und versorgt sie mit zusätzlicherFeuchtigkeit. Das Ergebnis bei regelmäßiger Anwendung im heimischenBadezimmer: Ein klares, strahlendes und elastisches Hautbild miteinem natürlichen Teint wie nach einer professionellen SkincareBehandlung.Optimal durchfeuchtete HautÄhnlich wie ein Schwamm dürstet die Haut ständig nachFeuchtigkeit. Anders als Pflegeprodukte wie Cremes und Öle, die wegender äußeren Anwendung nur kurzfristig auf der Hautoberfläche wirken,können die ultrafeinen Dampfpartikel des Ionen Steamer EH-XS01 sehrleicht bis in die tiefsten Hautschichten vordringen und dortabsorbiert werden: 18.000 mal kleiner als Tröpfchen in normalem Dampfgelangen sie tief in die Haut und durchfeuchten sie langfristig undspürbar bei nachweislich erhöhtem Feuchtigkeitsgehalt*. Die Hauterhält ein erfrischtes und revitalisiertes Aussehen.Tiefenreinigung mit warmem DampfDer warme Dampf wirkt direkt auf den Gesichtspartien, demDekolleté oder den Händen. Dieser Prozess öffnet die Poren, entferntschonend und gründlich überschüssige Fette, Unreinheiten und Restevon Make-up und macht die Haut aufnahmefähiger für die anschließendePflege.Ein unkompliziertes und tägliches PflegeritualDer Ionen Steamer wird ganz einfach mit destilliertem Wasserbefüllt und bietet die Wahlmöglichkeit zwischen einer 3-minütigenExpress-, einer 6-minütigen Kurz- oder einer 12-minütigenWellness-Behandlung. Dank der kompakten Gestaltung und deseleganten, zeitlosen Designs fügt sich der Ionen Steamer in jedesmoderne Bad ein und lässt sich unkompliziert in das täglichePflegeritual integrieren - das perfekte Spa-Erlebnis für zu Hause.Verfügbarkeit und PreisDer Panasonic Ionen Steamer EH-XS01 ist ab Oktober 2017 im Handelerhältlich.Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 169 Euro (inkl. MwSt.).Aktuelle Videos zu unseren Beauty Care Produkten finden Sie aufYoutube unter http://bit.ly/Panasonic_Beauty_Care*n=32, kaukasische Frauen, 35-49 Jahre. Die Ergebnisse beziehensich auf den regelmäßigen Gebrauch innerhalb von 8 Wochen imVergleich zu einer Kontrolltestgruppe, die das Produkt nichtverwendet hat.Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir unsüber die Zusendung eines Belegexemplars!Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 15D-22525 Hamburg (Germany)Pressekontakt:Panasonic DeutschlandMichael LangbehnTel.: +49 (0)40 / 8549-0presse.kontakt@eu.panasonic.comPeter Sechehaye PRGabriel KolarTel.: +49 (0)89 / 272726-20gabriel.kolar@sechehaye.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell