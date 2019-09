IoT und intelligente Energie stehen im Mittelpunkt der CHINT CITIE Conference

Wenzhou, China (ots/PRNewswire) - CHINT, ein führenderLösungsanbieter für intelligente Energie, hat die erste Konferenz zumInternet der Dinge für Industrie und Energie (Conference of Internetof Things for Industry and Energy, "CITIE") in Wenzhou in derostchinesischen Provinz Zhejiang eröffnet, die vom 10. bis 13.September stattfindet.Unter dem Titel "Interconnecting the World with Smart Energy"(etwa: Die Welt mit intelligenter Energie vernetzen) untersuchte dieCITIE die neuesten Trends, Technologien und Best Practices im Bereichdes industriellen Internet der Dinge (Industrial Internet of Things,IIoT) und seine Anwendungen für intelligente Energie. Als Chinaseinzige internationale Konferenz dieser Art konnten auf der CHINTüber 800 Teilnehmer aus mehr als weltweit 100 Ländern begrüßt werden."Das IoT bringt neue Energielösungen hervor. Energieversorgung,Verbrauch und zugehörige Technologien befinden sich im Umschwung.Schon bald wird grünere, erschwinglichere und zugänglicherer Energiedie Norm sein", so Nan Cuihui, Vorsitzender von CHINT. "CHINT nutztdas IoT, um für Energieverbraucher, Stromnetze, Finanzinstitutionenund Fertigungsbranchen einen ökologischen Kreislauf zu schaffen, derinnovative Anwendungsformen von Energie und dem IIoT fördert."Die CITIE beleuchtete die digitale Transformation derFertigungsbranche, die Leistungsmöglichkeiten intelligenter Energiesowie das IIoT in fünf Unterforen: intelligente Energie und grüneEntwicklung, intelligente Fabriken und die Prozessindustrie,intelligente Fertigung und die digitale Transformation, intelligenteStädte und das Leben in der Zukunft sowie das 7. Internationale Forumfür IoT-Sensortechnologie, an dem über 100 Experten aus aller Weltteilnahmen. Kandidaten vom chinesischen Ministerium für Industrie undInformationstechnologie, dem Verband für Industrieökonomik, demstaatlichen Energieversorgungsunternehmen State Grid und derChinesischen Akademie für Ingenieurwissenschaften hieltenKeynote-Vorträge bzw. richteten Foren aus zu industriellen5G+-Produkten, der digitalen Transformation im Fertigungsbereichsowie dem im Stromsektor allgegenwärtigen IoT. Darüber hinaus wurden80 Vertreter aus Belt-and-Road-Ländern, prominente Branchenexpertenund Wissenschaftler, Staatsoberhäupter, Leiter provinziellerFinanzinstitutionen und Führungskräfte aus den Industrie- undEnergiesektoren der Volkswirtschaften der BRICS-Länder sowie über 200Vertreter von internationalen Unternehmen, darunter Siemens, Echelon,SAP, Veolia und Alibaba, zur CITIE eingeladen.CHINT präsentierte bei der CITIE seine industrielleIoT-Cloud-Plattform und markierte damit einen Meilenstein in derBranche für die Nutzung von Big Data, dem IoT und KI. Durch dieNutzung vom IoT konnte die "One Cloud and Two Networks"-Strategie vonCHINT (CHINT Cloud, Energie-IoT und IIoT) eine Reihe neuerAnwendungen im Bereich der vernetzten intelligenten Energiehervorbringen. Das Energie-IoT von CHINT ist ein intelligentesEnergie-Ökosystem, das ein internationales Modell für Versorgung,Speicherung, Transformation, Verteilung und Verbrauch bietet. DasIIoT von CHINT basiert auf 30 Jahren Erfahrung und bietet einflexibles, effizientes und umfassendes intelligentes Fertigungssystemdurch digitale Transformation der Kernprodukte entlang derWertschöpfungskette.Informationen zu CHINTCHINT ist ein weltbekannter Anbieter von Lösungen für intelligenteEnergie. CHINT, das sich zu einem Plattform-Unternehmen entwickelt,bietet öffentlichen Institutionen, industriellen und kommerziellenAnwendern sowie Terminal-Nutzern ein Paket für Energielösungen, indemeine regionale Ökosphäre für den Einsatz intelligenter Energiegeschaffen wird.Webseite: http://en.chint.com/Facebook: https://www.facebook.com/chintgroup/LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/chintelectric/Twitter: https://twitter.com/GroupChintFoto - https://mma.prnewswire.com/media/973866/CHINT_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/973867/CHINT_2.jpgPressekontakt:Mang Mang Zhang+86-188-6874-0840zhangmm@chint.comOriginal-Content von: CHINT, übermittelt durch news aktuell