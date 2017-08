Köln (ots) - Die Kölner DigitalThinx GmbH entwickelt smartesSicherheitssystem speziell für WohnungsmieterDie DigitalThinx GmbH launcht ihr smartes SicherheitssystemHeimwaechter auf der renommierten Crowdfunding-Plattform Kickstarter.Basierend auf dem Motto der Polizei "Der Nachbar ist der besteEinbruchschutz", kombiniert Heimwaechter smarte, innovativeTechnologie aus dem Jahr 2017 mit einer langerprobten Ressource - derNachbarschaft als Sicherheitsgemeinschaft. So ermöglicht Heimwaechtermaximale und dennoch einfache Sicherheit für Jedermann.Heimwaechter - Effizienz im FokusHeimwaechter ist ein auf die Grundsicherung ausgerichtetesAlarmsystem, das durch Kontaktsensoren an möglichen Einstiegspunktenvon Einbrechern einen effektiven Schutz bietet. Durch die Kombinationmit einer intelligenten Alarmierung der Nachbarschaft durch simultanePush-Nachrichten und Anrufe, dem sogenannten Community-Effekt,entsteht ein umfassendes Sicherheitssystem. Heimwaechter lässt sicheinfach und automatisiert installieren und ist bei einem Umzuggenauso leicht wieder aufzusetzen.Das System bietet eine innovative, preiswerte, einfache unddatenschutzkonforme Sicherheitslösung. Die Kommunikation istvollständig verschlüsselt, bietet hohen Bedienkomfort und meldetaktiv, falls es Probleme mit dem Netz, den Sensoren oder derStromversorgung gibt. Der Nutzer hat zu jeder Zeit die volleKontrolle und dies weltweit und zu günstigen Konditionen.Heimwaechter ist ein smartes Sicherheitssystem, das das Zeug zu einemStandard Alarmsystem in Deutschland hat.Über Digitalthinx GmbHDie im April 2017 gegründete DigitalThinx GmbH mit Sitz in Köln,fokussiert sich neben der Eigenentwicklung von IoT-Lösungen auf dieBegleitung von Kunden und Partnern im Rahmen der Entwicklungdigitaler Business-Lösungen. Die Unterstützung erstreckt sich von derIncubation, über das Pilot Prototyping bis zur Growth Phase derdigitalen Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mentoringsowie die Bereitstellung einer IoT-Connectivity- Plattform fürStartups im IoT-Umfeld an. Weitere Informationen auf:http://www.digitalthinx.comPressekontakt:HBI (Agentur)Corinna VossCorinna_voss@hbi.deTel.:089/993887-30Original-Content von: Digitalthinx, übermittelt durch news aktuell