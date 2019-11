Der IoT Solutions World Congress steht vor den Herausforderungen der industriellen Digitalisierung in Barcelona

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Der IoT Solutions WorldCongress (IOTSWC), die größte internationale Veranstaltung mit demSchwerpunkt Innovation im Bereich des industriellen Internet derDinge (Industrial Internet of Things, IIoT), wird 300 internationaleExperten für Technologien wie IoT, Artificial Intelligence (AI) undBlockchain als wichtiges Transformationsinstrument für Unternehmenweltweit zusammenbringen. Die fünfte Ausgabe des IOTSWC, die vom 29.bis 31. Oktober in Barcelona stattfindet, wird auch eine spezielleReihe von Sitzungen über die Rolle der Frauen in der IoT-Industrieveranstalten.Die Veranstaltung findet in über 200 Sitzungen statt und unter denReferenten befindet sich der amerikanische Analyst Joe Barkai, einglobaler Vordenker mit über 30 Jahren Erfahrung im Schnittpunkt vonBusiness und Technologie und wie man diese neuen Technologien ineiner Vielzahl von Branchen einsetzen kann. Unter dem Titel DasZeitalter der künstlichen Intelligenz: Wie wird die Welt in zehnJahren aussehen? wird Barkai das Potenzial zweier Technologien - AIund Machine Learning - beleuchten, die Unternehmen in rasantem Tempoverändern, was sie tun können und was nicht, und die Chancen undGefahren autonomer Maschinen in einer von AI dominierten Zukunftdiskutieren.Zu den Referenten gehören auch Direktoren von Unternehmen, die IoTnutzen, wie Hugo Boss, McLaren Group, Airbus, Sanitas, CarrefourGroup, Daimler Motors, Ibercaja, Roca, SNCF Réseau, Maersk GTD undBrussels Airport sowie große Technologieunternehmen wie ABB, Dell,Ericsson, Google Cloud, Huawei, IBM, Hitachi, Microsoft, SAS, Wipro,Fiware, Honeywell, Amazon Web Services und Thingstream.IOTSWC wird sich auch für die Rolle der Frauen in der Brancheeinsetzen. Jüngste Berichte belegen, dass Unternehmen mit mehr Frauenin der Führungsebene eher ein nachhaltiges, profitables Wachstumverzeichnen und besser auf digitale Störungen vorbereitet sind.IOTSWC wird das Programm Women and Diversity in Industryorganisieren, um dieses Thema anzugehen. Zu den Teilnehmern gehörenHelena Lisachuk, Global Lead, IoT, Deloitte Consulting; Leila Dillon,Shannon Lucas, EVP, Head of Emerging Business Global Customer Unit,Ericsson; Kimberly Kerr, Senior VP, Sprint Business Solutions; undTeresa Tung, Managing Director bei Accenture Labs.Der von der Fira de Barcelona in Zusammenarbeit mit dem IndustrialInternet Consortium organisierte IoTSWC 2019 versammelt über 350Aussteller, darunter Arm, Deloitte, Emnify, Fiware, Hewlett PackardEnterprise, Hitachi, Kaspersky, Libelium, Linux Edge Foundation,Microsoft, Nutanix, Orange, Relayr, SaS, T-Systems, Siemens, Relayr,Thingstream, Vodafone, Wipro Digital und Zyfra.www.iotsworldcongress.comFoto -https://mma.prnewswire.com/media/1014567/Fira_Barcelona_IoT.jpgLogo -Pressekontakt:Maria Dolors Herranz+ 34 932 333 25 41mdherranz@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell