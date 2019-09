Der IoT Solutions World Congress 2019 konzentriert sich auf die Kreuzung von industriellem IoT, Blockchain und künstlicher Intelligenz und dem Vorsprung, den sie Unternehmen bieten

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Der IoT Solutions WorldCongress (IotTSWC), die größte internationale Veranstaltung mitHauptaugenmerk auf Innovation im industriellen Internet der Dinge(IIoT), kehrt ins Veranstaltungszentrum Fira de Barcelona Gran Viavom 29. bis zum 31. Oktober zurück. In seinem nunmehr fünften Jahrwird der IoTSWC den wahren Umfang der digitalen Transformation inverschiedenen Industriesektoren und Unternehmen aufdecken, dierevolutionäre Technologien wie IoT, Blockchain und künstlicheIntelligenz in Ihre Aktivitäten einbauen.Die Ausstellungsfläche bringt mehr als 400 Aussteller zusammen,darunter führende globale Anbieter von IoT-Lösungen, künstlicherIntelligenz und Block Chain. Der IoTSWC wird außerdem Gastgeber einesTestbereichs mit 10 experimentellen Plattformen sein, die dazuentwickelt wurden, neue Lösungen anzuwenden und sie unter realenBetriebsbedingungen zu testen, die Lösungen für Herausforderungenaufzeigen, wie: Wie können Windturbinen in Windparks aus der Fernerepariert werden werden? Wird es variable Autoversicherungen geben,die unserem Fahrverhalten angepasst sind? Wie können Cyberattacken,die die Sicherheit autonomer Fahrzeuge beeinträchtigen, angegangenwerden? Wie kann die Wasserverschmutzung eines Flusses überwachtwerden? Wie können Energieverluste in Gasversorgungsnetzwerkenerkannt werden? Und wie kann man den Zustand von angebauten Pflanzenin Echtzeit erfahren?Der Kongressprogramm konzentriert sich auf neun Kernthemen:Technologien, die das IoT ermöglichen, verbundener Transport,Herstellung, Energie und Versorgung; Gesundheitssektor, Konstruktionund Infrastrukturen, künstliche Intelligenz und Block Chain. Es wird200 Sitzungen, darunter Vorträge, Rundtischgespräche undPräsentationen geben und es werden mehr als 400 Redner erwartet. DerKongress wird sich hauptsächlich auf die besten Praktiken undErfolgsgeschichten von Unternehmen konzentrieren, die erheblicheWettbewerbsvorteile erreicht haben. Beachtenswert auf der Rednerlistesind unter anderen: der amerikanische Analyst Joe Barkai, Direktorenvon großen Technologieunternehmen wie ABB, Dell, Ericsson, GoogleCloud, Huawei, IBM, Hitachi, Microsoft, SAS, Wipro, Fiware,Honeywell, Amazon Web Services, Thingstream, sowie Unternehmen, diebereits IoT-Lösungen verwenden wie Hugo Boss, Uber, Airbus, Sanitas,Carrefour Group, Daimler Motors, Ibercaja, Roca, SNCF Réseau, MaerskGTD und der Flughafen Brüssel.Der von Fira de Barcelona in Partnerschaft mit dem IndustrialInternet Consortium organisierte IoTSWC 2019 hat bereits dieAnwesenheit von Sponsoren wie Arm, Deloitte, Emnify, Fiware, Hitachi,Kaspersky, Libelium, Linux Edge Foundation, Microsoft, Nutanix,Orange, Relayr, SAS, ThingsO2, T-Systems, Siemens, Thingstream,Vodafone, Wipro Digital und Zyfra bestätigt.https://www.iotsworldcongress.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/968647/IoTSWC.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgPressekontakt:Maria Dolores HerranzTel.: +34-93-233-25-41mdherranz@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell