IoT Solutions World Congress 2018 präsentiert die Konvergenz von künstlicher Intelligenz, Blockchain und dem Internet der Dinge

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Der IoT Solutions World Congress(http://www.iotsworldcongress.com), das Event zum Thema Innovationenim industriellen Internet der Dinge (IdD) und zur digitalenTransformation unterschiedlicher Wirtschaftszweige, findet vom 16.bis 18. Oktober in Barcelona (Spanien) statt. Die Veranstaltung wirdvon Fira de Barcelona und dem Industrial Internet Consortium, IICorganisiert und umfasst den Kongress, einen Ausstellungsbereich undTestumgebungen für neue Anwendungen. Das Event wird dieMassenimplementierung des IdD über eine Vielzahl von Branchen hinwegbestätigen und darüber hinaus das Zusammenwirken dieser Technologiemit künstlicher Intelligenz und Blockchain aufzeigen.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/746175/Fira_de_Barcelona_IOT.jpg )Im Ausstellungsbereich sind 300 Aussteller vertreten, darunter IT-Unternehmen, Software-Plattform-Entwickler, Hardware-Hersteller,Sicherheitsfirmen, Telekommunikationsbetreiber, Serviceanbieter undindustrielle Automatisierungsunternehmen. Zu den Ausstellern zählenABB, Deloitte, Google Cloud, Huawei, Intel, Microsoft, New Alchemy,SAS, Telit, Vodafone, Wipro, Crypto Quantique, Dassault Systèmes,Fiware, Hitachi, Kaspersky, Libelium, Orange, PTC, relayr, Rigado,Software AG, Telefónica, Thingstream, Uptake, Verizon und Zyfr.Ferner steht während des IoTSWC 2018 ein Testumgebungsbereichbereit, wo ein Dutzend IdD-Apps vorgestellt werden, die von führendenUnternehmen entwickelt wurden. Besucher können beispielsweiseerleben, wie eine Smart-Door sich bei der Ankunft des Bewohnersöffnet und die Garage in einen gigantischen Briefkasten fürLieferungen von Online-Bestellungen verwandelt; weiterhin zu sehensind ein vollständig sensorisches Feuerwehrfahrzeug und eineSmart-Plattform zur Überprüfung der Wasserqualität und alsUnterstützung zur Rettung der Belugawale in Alaska.Während des Kongresses kommen mehr als 250 Experten zusammen, umdie Auswirkungen von IdD-Lösungen auf unterschiedliche Umgebungen zudiskutieren. Die Veranstaltungen werden sich um neunThemenschwerpunkte drehen: Connected Transport, Warenherstellung,Gesundheitswesen, Energieversorgung, Baugewerbe und Infrastruktur,unterstützende Technologien sowie Blockchain und künstlicheIntelligenz, die beide jeweils ihre eigenen Foren haben.Zu den Rednern zählen Jeff Merrit, Manager von IoT und ConnectedDevices beim World Economic Forum, Gloria Zaionz, jungeTechnologieberaterin, Fabian Simmer, director de digitisation beiSEAT, Seb Chakraborty, CTO Centrica Hive Limited/British Gas, TomiTeikko, Director de Empathic Building Teito, Christopher Bailey,Director of Innovation & Architecture Matson und Hajime Sugiyama,IIoT Evangelist, Factory Automation Systems Group Overseas StrategicPlanning Mitsubishi Electric Corporation.Neu ist in diesem Jahr, dass mehrere Workshops organisiert werden,um Aspekte von IdD-Technologien genauer zu betrachten, die vom IIC(https://www.iiconsortium.org) befürwortet werden, sowie eineKonferenz von Managerinnen, die führend im internationalenIdD-Ökosystem sind.Pressekontakt:+34-932-333-25-41E-Mail: mdherranz@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell