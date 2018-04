Inzwischen über 1.000 Wölfe in Deutschland - Risszahlen nehmen dramatisch zu - Bauernverband fordert mehr Ehrlichkeit in der Wolf-Debatte

Berlin (ots) - (DBV) Im Rahmen der Anhörung im Umweltausschuss desDeutschen Bundestags zum Wolf fordert der Umweltbeauftragte desDeutschen Bauernverbandes (DBV), Eberhard Hartelt, eine sachlicheDiskussion. Dazu gehöre auch die ehrliche Offenlegung von Zahlen."Wir müssen bereits von über 1.000 Wölfen in Deutschland ausgehen. Esdürfe nicht immer nur verharmlosend die Anzahl der Rudel odererwachsenen Einzeltiere genannt werden", betont Hartelt. "EineKoexistenz zwischen Wolf und Weidetierhaltung in Deutschland brauchtdie Regulierung des Wolfes", so Hartelt.Nach einer Schätzung des Deutschen Bauernverbandes gibt es Anfang2018 über 1.000 freilebende Wölfe in Deutschland. Die Zahlen basierenauf der Grundlage der offiziellen Wolfsstatistik des DBBW/BfN für dasJahr 2016 und einer Hochrechnung für das Jahr 2017 auf Basis vonAngaben über die Anzahl von Wölfen pro Rudel des NABU. Entsprechenddieser rasanten Zunahme an Wölfen ist auch die Zahl der gerissenenTiere in der Landwirtschaft dramatisch gestiegen. Allein inNiedersachsen wurden 2017 durch Wölfe 403 Nutztiere getötet. Ein Jahrvorher waren es noch 178 Risse, was mehr als einer Verdoppelunginnerhalb nur eines Jahres entspricht. Damit kommt es bundesweit aufschätzungsweise rund 1.500 Risse im Jahr 2017. "Wir sehen, dass derHerdenschutz alleine nicht funktioniert. Mehr Wölfe bedeutenautomatisch mehr Risse. Wir brauchen dringend ein aktivesWolfsmanagement und einen konsequenten Schutz der Weidetiere", sagtDBV-Präsident Joachim Rukwied.Zur Berechnung:Das Bundesamt für Naturschutz spricht für das Jahr 2016 lediglichvon 60 Wolfsrudeln und 13 Paaren in Deutschland. Dabei wirdignoriert, dass nach Angaben des NABU jedes Rudel nicht nur aus den 2erwachsenen Wölfen, sondern auch aus 6 bis 8 Welpen und 2 bis 4Jährlingen besteht. Nach den amtlichen Zahlen der Wolfsstatistik istfür das Jahr 2016 somit von einer Wolfspopulation von ca. 630 bis 870Tieren auszugehen. Für das Jahr 2017 unter Berücksichtigung deraktuellen jährlichen Zuwachsrate der Wolfspopulation in Höhe von 30Prozent schätzt der DBV den Wolfsbestand auf 800 bis 1.100 Tiere fürAnfang 2018. Der gute Erhaltungszustand der Wolfspopulation dürftedamit bereits mit den in Deutschland lebenden Wölfen erreicht sein,obgleich die Wölfe Teil einer sehr viel größeren zentraleuropäischenFlachlandpopulation sind. Danach ist der Wolf nicht mehr im Bestandgefährdet und kann nach EU-Naturschutzrecht reguliert werden.Pressekontakt:Kontakt:Deutscher BauernverbandAxel FinkenwirthPressesprecherTel.: 030 / 31904 240Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuell