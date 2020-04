Invivoscribe bringt COVID-19-Diagnosetest mit der Option zur Teilnahme am SARS-CoV-2-Antikörper- und Impfstoffprogramm heraus

San Diego (ots/PRNewswire) - Invivoscribe, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Kommerzialisierung von Präzisionsdiagnostik, gab heute bekannt, dass es Coronavirus-Tests für COVID-19 über sein Referenzlabor CLIA/CAP, LabPMM mit Lizenz des Staates New York in San Diego, Kalifornien anbieten wird. Der Diagnosetest kann von Gesundheitsdienstleistern für Patienten mit Verdacht auf COVID-19 bestellt werden. Probanden, die sich den Tests unterziehen, können sich auch für die Teilnahme an einer laufenden Forschungsstudie entscheiden, die darauf abzielt, die Identifizierung vielversprechender Antikörper- und Impfstoffkandidaten mit Hilfe der proprietären Sequenzierungstests der nächsten Generation und der Bioinformatik-Plattform von Invivoscribe zu beschleunigen.Informationen zum COVID-19-Test bei LabPMM® LabPMM ist ein weltweit führendes Referenzlabor, das molekulardiagnostische und begleitende Diagnosetests für Gesundheitsdienstleister, Krankenhäuser und zur Unterstützung klinischer Studien anbietet. Unser COVID-19-Test ist ein qualitativer Echtzeit-RT-PCR-Test (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction), der die RNA-Matrize des SARS-CoV-2-Virus nachweist. Dieser Testansatz ist eine bewährte empfindliche Methode zur Beurteilung, ob eine Person mit dem COVID-19-Virus infiziert ist. Akzeptable Probentypen sind nasopharyngeale (NP) und oropharyngeale (OP) Abstriche, die über ein universelles Abstrich- und Transportsystem (UTM) versandt werden. Invivoscribe kann Probeentnahmekits bestehend aus NP-Tupfern mit UTM zur Verfügung stellen, um die Tests für Gesundheitsdienstleister zu erleichtern, die mit Engpässen beim Zugang zu Probenentnahmemitteln konfrontiert sind. Darüber hinaus können COVID-19-Testpersonen wählen, ob sie an unserer blutbasierten Antikörperteststudie teilnehmen möchten, die Daten aus unseren international standardisierten Assays nutzt, die derzeit in Hunderten von klinischen Labors in den USA, Europa, Asien und dem Rest der Welt durchgeführt werden."Unser Team freut sich, die weltweiten Bemühungen im Kampf gegen das SARS-CoV-2-Virus zu unterstützen. Wir haben erkannt, dass es dringend notwendig ist, die Testdienste auszubauen, um die anhaltenden Störungen, die diese Pandemie verursacht hat, zu mildern. Auf der Grundlage unserer 25-jährigen Erfahrung freuen wir uns, qualitativ hochwertige Tests mit kurzen Durchlaufzeiten und Unterstützung anbieten zu können. Wir konzentrieren uns darauf, der Gemeinschaft zu dienen, indem wir zusätzliche kritische Patiententests anbieten, die zu diesem Zeitpunkt dringend benötigt werden", sagte Dr. Jeffrey E. Miller, CSO und CEO von Invivoscribe und LabPMM. "Darüber hinaus ermöglichen uns die derzeitige weltweite Verfügbarkeit und der Einsatz unserer proprietären Immunrezeptor-Sequenzierungstests der nächsten Generation und unserer Bioinformatik-Software die schnelle Identifizierung und Verfolgung der Immunantwort bei Probanden, die mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert sind. Mit Hilfe dieser großen internationalen Datensätze können wir schnell spezifische Antikörperparatope identifizieren, die als Reaktion auf das Virus erzeugt wurden, um die Diagnostik am Behandlungsort zu optimieren und die besten Epitope für die Impfstoffproduktion zu ermitteln."Informationen zu Invivoscribe, Inc. und LabPMM, LLC.Invivoscribe ist ein Biotechnologieunternehmen in Privatbesitz, das sich der Aufgabe verschrieben hat, Leben mithilfe von Präzisionsdiagnostik zu verbessern: Improving Lives with Precision Diagnostics®. Invivoscribe und seine klinischen LabPMM-Labors sind Branchenführer bei der Bereitstellung molekularer Produkte, Dienstleistungen und bioinformatischer Lösungen für über 700 klinische Labors in mehr als 160 Ländern. Invivoscribe hat erfolgreich Partnerschaften mit globalen Pharmaunternehmen abgeschlossen, die an der Entwicklung und Kommerzialisierung von Begleitdiagnostika interessiert sind, und es stellt seine Expertise für Zulassungs- und Labordienstleistungen zur Verfügung.Informationen zu COVID-19-Tests, Anforderungsformulare und Einverständniserklärungen von Patienten, um ergänzende Tests zur Unterstützung der COVID-19-Forschung zu ermöglichen, die derzeit bei Invivoscribe und LabPMM durchgeführt werden, stehen zum Download bereit unter: https://catalog.invivoscribe.com/product/covid-19-test/ (https://c212.net/c/link /?t=0&l=de&o=2788094-1&h=2633227521&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3 D0%26l%3Den%26o%3D2788094-1%26h%3D1084080214%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcatalog.i nvivoscribe.com%252F%253Fpost_type%253Dproduct%2526p%253D10836%2526preview%253Dt rue%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fcatalog.invivoscribe.com%252Fproduct%252Fcovid-19- test%252F&a=%C2%A0https%3A%2F%2Fcatalog.invivoscribe.com%2Fproduct%2Fcovid-19-te st%2F) . Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://c212.net/c/link/?t=0& l=de&o=2788094-1&h=3690335830&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l %3Den%26o%3D2788094-1%26h%3D3758195509%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globenewswi re.com%252FTracker%253Fdata%253DlVoXboU8SDVFjzBtKS9OCmAfNNNp2FoFAtfTXXlaCDGNxx1M lKiMvDAAlb52PfzZZCjg9wPSFXvMj0N4MJcHBK7JufXzToL_LRCXOL-_4UE%253D%26a%3Dwww.inviv oscribe.com&a=www.invivoscribe.com oder E-Mail: support@invivoscribe.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1019746/Invivoscribe_Logo.jpg (https://c 212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2788094-1&h=1146691238&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2 Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2788094-1%26h%3D2904631398%26u%3Dhttps%253A%252F %252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1019746%252FInvivoscribe_Logo.jpg%26a%3Dht tps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1019746%252FInvivoscribe_Logo .jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1019746%2FInvivoscribe_Logo.jp g)Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137746/4583011 OTS: Invivoscribe, Inc.Original-Content von: Invivoscribe, Inc., übermittelt durch news aktuell