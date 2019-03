Invision: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Kurs der Aktie Invision steht am 18.03.2019, 18:46 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 16,6 EUR. Der Titel wird der Branche "Anwendungssoftware" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Invision auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Invision ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 214 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 333 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,37 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Invision. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Invision mit einer Rendite von -36,64 Prozent mehr als 55 Prozent darunter. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 31,97 Prozent. Auch hier liegt Invision mit 68,61 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.