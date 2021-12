Invictus Energy-Aktie: Wahnsinns Projekt!

Die Aktien des Öl- und Gasexplorers stiegen im jüngsten Handel um 18 Prozent. Erst küzlich gab das Unternehmen bekannt, dass es den Handel auf dem OTCQB Markt beginnt. Die OTC Markets in New York unterhält den OTCQB-Markt. Der Handel am OTCQB ermöglicht es Invictus Energy, seine in Nordamerika ansässigen Investoren zu erreichen, heißt es in der Mitteilung.

Projekt in Simbabwe

Zudem wurden letzte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung