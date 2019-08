Investoren von PayPal sind von Finanzbericht enttäuscht. Aber sollten sie das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

Die Erwartungen vor der Veröffentlichung der Zahlen des zweiten Quartals von PayPal (WKN: A14R7U) waren hoch. Obwohl der Zahlungsdienstleister bei jeder wichtigen Kennzahl eine ordentliche Leistung vorweisen konnte, führte der schlechtere Ausblick zu einer Verkaufswelle. Die Aktie fiel mehr als 10 % im nachbörslichen Handel, erholte sich dann aber wieder und war ein paar Tage später nur noch 4,3 % im Minus.

Die Investoren schienen zunächst das Schlimmste zu erwarten. Aber wenn du dir die Ergebnisse von PayPal etwas genauer anschaust, dann siehst du, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist.

PayPal erwirtschaftete einen Umsatz von 4,31 Milliarden US-Dollar. Das sind 12 % mehr im Vergleich zum Vorjahr und entspricht in etwa der Mitte der Schätzung. Analysten hatten 4,33 Milliarden US-Dollar erwartet. Das Ergebnis umfasst eine 7%ige Umsatzanpassung, ähnlich wie letztes Quartal aufgrund des Verkaufs von Forderungen an Synchrony Financial.

Die bereinigte operative Marge lag bei 23,2 %. Im Vorjahresquartal betrug sie 21,3 %. Dies führte zu einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,86 US-Dollar. Das ist eine Steigerung von 47 % im Laufe eines Jahres. Damit wurde auch die obere Schätzung des Managements übertroffen, die bei 0,70 US-Dollar lag. Anfang letzten Monats erklärte PayPal, dass der Gewinn je Aktie in einer Größenordnung von 0,14 US-Dollar durch seine strategischen Investitionen profitieren würde. Der größte Treiber war die lateinamerikanische E-Commerce-Plattform MercadoLibre, die im März eine Investition in Höhe von 750 Millionen US-Dollar erhielt.

Operativer Erfolg

Die operativen Kennzahlen sahen sehr gut aus. Und diese bilden das Fundament für den finanziellen Erfolg.

Das Unternehmen konnte sich über 9 Millionen neue aktive Accounts freuen. Das ist eine Steigerung des Zuwachses von 17 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. PayPal beendete das Quartal dadurch mit 286 Millionen Kundenaccounts. Gegenüber dem Vorjahr sind das 28 % mehr.

Neben seiner wachsenden Kundenbasis stieg auch die Nutzung durch die Kunden an. Die Zahl der Transaktionen pro aktivem Nutzeraccount stieg in den letzten zwölf Monaten auf 39, was einer Steigerung von 9 % entspricht. Das zeigt, dass das Zahlungssegment von PayPal brummt. Das Unternehmen verarbeitete 3 Milliarden Transaktionen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sind das 28 % mehr und im Laufe des Jahres entspricht das einem Anstieg von 7 %. Neue Nutzer und eine höhere Aktivität waren hier die Treiber.

Die Kombination dieser Faktoren trieb PayPals schnell wachsendes Gesamtzahlungsvolumen (TPV). Diese Kennzahl zeigt den Wert einer von PayPal verarbeiteten Transaktion. Das TPV stieg auf 172 Milliarden US-Dollar, was einem Sprung um 27 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Wenn wir die Währungsturbulenzen herausrechnen, hätte dieser Wert bei 26 % gelegen.

Die Zahlungen zwischen Personen (P2P) zeigten auch weiterhin ein großes Wachstum. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum betrug 40 % und erreichte 46 Milliarden US-Dollar. P2P macht nun 27 % des TPV aus. Letztes Jahr um diese Zeit waren es noch 24 %. Ein großer Teil dieses Wachstums kann direkt aus der Bezahlapp Venmo, die innerhalb eines Jahres um 70 % auf 24 Milliarden US-Dollar TPV gestiegen ist.

Eine neue Gelegenheit

Während der Telefonkonferenz zum zweiten Quartalsbericht nahm sich CEO Dan Schulman Zeit, um die Value Proposition der kürzlich eingeführten PayPal-Commerce-Plattform zu erläutern. Schulman beschrieb sie als eine E-Commerce-Lösung, die die besonderen Bedürfnisse von Marktplätzen, E-Commerce-Plattformen und Crowdfundingseiten berücksichtigt, indem sie ein umfassendes Set an Technologien, Werkzeugen, Services und Finanzierungslösungen für Unternehmen jeder Größe bereitstellt. Das Unternehmen ist in einer guten Position, um diese Dienste anzubieten, da es ein einzigartiges zweiseitiges Netzwerk hat, das sowohl Kunden als auch Händler zusammenbringt, die diese Dienste nutzen.

PayPal hatte in letzter Zeit in paar Zukäufe vorgenommen, die diese Werkzeugsuite befüllen, um Händlern in der E-Commerce-Arena zum Erfolg zu führen. Diese umfassen:

Simility: bietet Unternehmen Betrugsprävention an.

Jetlore: nutzt maschinelles Lernen, um Händlern zu helfen, ihren Inhalt und ihre Kommunikation zu optimieren, um personalisierte Einkaufserlebnisse für Kunden zu bieten.

Hyperwallet: führt Zahlungen an Händler aus, die Produkte online auf Marktplätzen in verschiedenen Währungen verkaufen. Und das in mehr als 200 Ländern der Welt.

Jeder dieser Zukäufe half PayPal, seine Dienste für Onlinehändler zu stärken.

Was bringt die Zukunft?

Obwohl die Investoren von der finanziellen Leistung von PayPal beeindruckt waren, wurden sie vom Ausblick enttäuscht. PayPal hatte bisher einen Umsatz von 17,975 Milliarden US-Dollar als Mittelpunkt seiner Vorhersage angegeben. Dieser wurde aber nun um 275 Millionen US-Dollar gesenkt.

Während der Telefonkonferenz nannte CFO John Rainery verschiedene Gründe für die Verschlechterung der Vorhersage. PayPal steckt mitten in einer Reihe verschiedener Produktintegrationen mit Partnern, die aufgrund ihrer Größe Verzögerungen aufweisen. Das Unternehmen verschob zudem einige Preisänderungen. Allerdings sagte Rainey auch, dass, obwohl die Früchte dieser Schritte um ein paar Quartale verschoben werden, sie dennoch große Chancen darstellen.

Außerdem erinnerte Rainery die Investoren daran, dass 20 % des Zahlungsvolumens von PayPal über Ländergrenzen hinweggeht. Dieser Teil wird durch Wechselkurse beeinflusst. Die gegenwärtige Stärke des US-Dollars war bedeutender, als das Unternehmen bisher angenommen hatte. Auch dadurch wurde die Anpassung der Vorhersage notwendig.

Obwohl die Investoren zunächst aufgrund der schlechteren Erwartungen enttäuscht sind, zeigt der langfristige Blick, das PayPal weiter auf dem Weg voranschreitet, den Zahlungsverkehr zu dominieren.

