Investoren sollten den Krieg zwischen Roku und YouTube TV nicht ignorieren

Das Scharmützel zwischen Roku (WKN:A2DW4X) und Alphabets (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) YouTube TV ist schnell zu einer ausgewachsenen Schlacht eskaliert. Roku hat den Nutzern der Live-TV-Streaming-App am Freitagmorgen eine E-Mail geschickt, in der steht, dass Alphabets Google sich entschieden hat, den YouTube TV-Vertrag mit dem beliebten Smart-TV-Betriebssystem auslaufen zu lassen.

Wir reden hier nicht davon, dass Roku die Verbindung zu YouTube selbst kappt, denn das würde Schockwellen durch das Streaming-Universum schicken. YouTube TV ist ein Live-Streaming-Service, der das lineare Kabel- und Satelliten-TV-Erlebnis dupliziert, indem er Zugang zu mehr als 85 verschiedenen Live-Kanälen für 65 US-Dollar pro Monat bietet. Die Trennung wird trotzdem ein herber Schlag für beide Unternehmen sein.

Mehr als nur eine Verhandlung in der Öffentlichkeit

Anfang der Woche warnte Roku die Nutzer von YouTube TV auf seinem Hub, dass dies passieren könnte. Die Situation in die Öffentlichkeit zu zerren, könnte für beide Parteien nach hinten losgegangen sein.

„Wir können Googles unfaire und wettbewerbswidrige Anforderungen nicht akzeptieren, die eine Manipulation eurer Suchergebnisse ermöglichen, die Nutzung deiner Daten beeinflussen und euch letztendlich mehr kosten würden“, erklärt Roku in einem Dear John Brief vom Freitag an seine betroffenen Nutzer.



Roku nimmt keine neuen Abonnenten für YouTube TV mehr an. Bestehende Nutzer können weiterhin die ältere Version der App nutzen, solange Google sie nicht zu einer vollständigen Entfernung des Kanals zwingt. YouTubeTV steht nicht mehr zum Download zur Verfügung, daher bittet Roku die bestehenden Nutzer, die Anwendung nicht zu löschen.

Keine der beiden Parteien wird gewinnen, solange der Patt andauert. Roku ist riesig. Im letzten Jahr wuchs das Publikum um 39 %, Anfang 2021 waren es 51,2 Millionen aktive Accounts. Ein großer Teil dieses Wachstums kommt von den sogenannten „cord-cutters“ – Leute, die sich von ihren Kabel- und Satellitendiensten verabschieden – Live-TV-Streaming-Plattformen sind als eine Möglichkeit entstanden, das Erlebnis mit Live-Sport und Netzwerkprogrammen zu duplizieren, zusammen mit einem Cloud-basierten Speicher, um das zu speichern, was sie in Echtzeit verpassen.

YouTube TV ist ein führendes Unternehmen in diesem kleinen, aber schnell wachsenden Bereich. Ende letzten Jahres erreichte es 3 Millionen Premium-Abonnenten. In dem letzte Woche veröffentlichten Geschäftsbericht, der Telefonkonferenz und dem Quartalsbericht wurden keine revidierten Abonnentenzahlen genannt, aber der Markt expandiert eindeutig. Der kleinere Sportsender fuboTV (WKN:A2QBYF) konnte seine Abonnentenbasis und seinen Umsatz im letzten Jahr um 73 % bzw. 83 % steigern.

YouTube TV ist viel kleiner als YouTube selbst. YouTube erreicht 2 Milliarden aktive Nutzer weltweit, also ist die Basis von YouTube TV weniger als 0,2 % des massiven YouTube-Publikums. Aber es gibt eine Menge Geld zu verdienen mit dem Streaming von Live-TV an programmhungrige Konsumenten. FuboTV zum Beispiel generiert 8,47 US-Dollar pro Monat und Abonnent an Werbeeinnahmen – und das zusätzlich zu dem, was seine Abonnenten für den hochpreisigen Dienst bezahlen.

Alphabet könnte in diesem Kampf die Zuschauerdynamik nicht auf seiner Seite haben. Das Publikum von Roku wächst und 38 % aller neuen Smart-TVs, die in den USA verkauft werden, haben das Betriebssystem von Roku als standardmäßig installierten Zugang zu diesem Erlebnis. Es gibt nur ein halbes Dutzend brauchbarer Live-TV-Streaming-Dienste da draußen und neue Roku-Nutzer oder bestehende Roku-Accounts, die neue Geräte hinzufügen, werden die Alternativen zu YouTube TV in Betracht ziehen müssen, wenn die beiden Seiten nicht miteinander können.

Auch Roku wird darunter leiden. Roku hat sich lange als App-agnostische Plattform positioniert, aber letztes Jahr hat es HBO Max und Peacock mit monatelanger Verspätung in sein System aufgenommen. Jetzt zeigt es YouTube TV die Tür. Die Publicity, die Roku durch das öffentliche Verhandeln in diesem Krieg erzeugt, könnte die Verbraucher dazu bewegen, sich den konkurrierenden Streaming-Hubs zuzuwenden. Die Hersteller von Smart-TVs könnten es sich noch einmal überlegen, ob sie Roku als Betriebssystem der Wahl einsetzen wollen.

Natürlich muss das alles nicht schlecht ausgehen. Der Skorpion muss den Frosch nicht stechen und beide ertränken. Im Moment gibt es Tech-Giganten und Medien-Aktien, die diese Situation genau beobachten, um von der Uneinigkeit zu profitieren. Die Gelegenheit klopft an.

