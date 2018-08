Investoren beschränken = Versorgung sicherstellen / Die KZBV zur Anhörung zum TSVG

Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Anhörung zum Terminservice-und Versorgungsgesetz (TSVG) hat die KassenzahnärztlicheBundesvereinigung (KZBV) erneut auf die dringende Notwendigkeithingewiesen, die rasant fortschreitende Übernahme zahnärztlicherVersorgung durch Großinvestoren und Private Equity-Fonds zu stoppen.Zugleich wurden versorgungsverbessernde Elemente des TSVGausdrücklich anerkannt und begrüßt.Die mit dem Gesetz erfolgende Bestätigung des zwischenKrankenkassen und KZBV einvernehmlich geregelten Gutachterwesens unddie Anhebung der Festzuschüsse bei Zahnersatz verbessern aus Sichtder KZBV die Position der Patienten in der vertragszahnärztlichenVersorgung deutlich. Die Regelungen zur kieferorthopädischenBehandlung sorgen für mehr Transparenz und durch die Abschaffung derDegression werden sinnvolle Impulse zur Verbesserung der Versorgungin ländlichen und strukturschwachen Gebieten gesetzt."Wer jedoch den Ausverkauf zahnmedizinischer Versorgung anrenditeorientierte Finanzjongleure und Spekulanten nicht stoppt, istdafür verantwortlich, dass die mehr als 60 Jahre durch KZBV undKassenzahnärztliche Vereinigungen sichergestellte flächendeckende,wohnortnahe und qualitätsgesicherte Versorgung unwiderruflichruiniert wird. Es kann nicht sein, dass Großinvestoren und PrivateEquity-Fonds über den Erwerb von zumeist maroden Krankenhäusern, diekeinerlei fachlichen oder räumlichen Bezug zur zahnmedizinischenVersorgung aufweisen, in großem Stil und ungehindert Zahnarzt-MVZaufkaufen oder gründen können. Die ausgezeichnete Versorgung inDeutschland darf nicht einfach irgendwelchen Renditegelüsten geopfertwerden", sagte der Vorsitzende des Vorstands der KZBV, Dr. WolfgangEßer.Lösungsansatz für InvestorenproblematikUm der anhaltenden Kommerzialisierung und Vergewerblichung derVersorgung wirkungsvoll Einhalt zu gebieten, forderte Eßer für diegesamte Vertragszahnärzteschaft, Finanzinvestoren den Erwerb oder dieGründung reiner Zahnarzt-MVZ über den Erwerb von Kliniken nur dann zuermöglichen, wenn diese auch eine direkte räumliche Beziehung zumZahnarzt-MVZ aufweisen und schon vor dem Erwerb an dervertragszahnärztlichen Versorgung beteiligt waren. Zudem sollten inder vertragszahnärztlichen Versorgung in Zukunft wiederausschließlich arztgruppenübergreifende MVZ zugelassen werden.Hintergrund: Bedrohung der Versorgung durch arztgruppengleiche MVZBis dato haben sich bundesweit mehr als 600 arztgruppengleiche MVZ- auch reine Zahnarzt-MVZ genannt - etabliert. Häufig finden sichsolche Einrichtungen in Großstädten, Ballungsräumen und ineinkommensstarken ländlichen Gebieten. Die Dynamik dieser, besondersfür die Versorgung im ländlichen, strukturschwachen Raum schädlichenEntwicklung ist ungebrochen. Zahnarzt-MVZ haben sich zu einemregelrechten Katalysator für Versorgungsengpässe entwickelt.Die gemeinsame Stellungnahme von KZBV und Bundeszahnärztekammerzum TSVG kann unter www.kzbv.de/tsvg abgerufen werden.Pressekontakt:Kai FortelkaTelefon: 030 - 280 179 27Email: presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, übermittelt durch news aktuell