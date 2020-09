Investoren, aufgepasst: Hier sind zwei Konzerne, die dieses Jahr wahrscheinlich noch ihre Dividende anheben werden!

In der heutigen Zeit ist es wirklich schwer, noch eine messbare Rendite für angelegtes Geld zu erhalten. Denn für Sparer sind aufgrund der Politik der Europäischen Zentralbank harte Zeiten angebrochen. Nicht genug, dass es so gut wie keine Zinsen mehr gibt. Viele Banken gehen mittlerweile dazu über, sogar Strafzinsen oder ein Verwahrentgelt für geparktes Geld zu verlangen.

Es müssen also Alternativen her. Diese haben viele Anleger die letzten Jahre in Form von Aktien gefunden. Bevorzugt werden hier von vielen Investoren Titel von Unternehmen, die ihre Aktionäre regelmäßig am Gewinn in Form von Dividenden teilhaben lassen. Was bisher wunderbar funktioniert hat, ist dieses Jahr durch die Coronapandemie allerdings etwas ins Stocken geraten.

Denn viele Konzerne sind durch die Coronakrise in Schwierigkeiten geraten und mussten deswegen ihre Dividenden kürzen oder sogar ganz streichen. Aber es gibt auch Firmen, die aktuell noch in Sachen Dividende glänzen können und ihre Ausschüttung dieses Jahr wahrscheinlich noch anheben werden. Zwei von ihnen schauen wir uns im heutigen Artikel einmal kurz an.

McDonald’s

Es gibt wohl kaum einen Menschen, der den amerikanischen Konzern McDonald’s (WKN: 856958) nicht kennt. Immerhin ist der Franchisgeber und Betreiber von Schnellrestaurants das umsatzstärkste Fast-Food-Unternehmen der Welt. Zu den bekanntesten Produkten gehören wohl auf jeden Fall der Hamburger, Cheeseburger und natürlich der Big Mac.

McDonald’s ist ein wahrer Dividenden-Aristokrat. Denn bereits seit 43 Jahren in Folge wurde die Ausschüttung vom Konzern nun schon regelmäßig angehoben. Allein in den letzten zehn Jahren ging es hier um knapp 127 % nach oben. Die letzte Quartalsausschüttung, die im September gezahlt wurde, betrug 1,25 US-Dollar je Aktie. Mit der nun folgenden Dezemberausschüttung erhöht McDonald’s traditionell jedes Jahr seine Dividende. Ich gehe fest davon aus, dass das Management die lange Serie nicht unterbrechen wird und es so in diesem Jahr zur 44. Anhebung der Ausschüttung kommen wird.

Auch die McDonald’s-Aktie zeigt seit Jahren Stärke. Sie wurde zwar durch die Coronapandemie kurz in Mitleidenschaft gezogen, notiert aber derzeit mit 215,29 US-Dollar (03.09.2020) fast 15 US-Dollar höher als zu Jahresbeginn. Trotz des hohen Kurses kann sich die aktuelle Dividendenrendite von 2,32 % durchaus sehen lassen. Vor allem im Hinblick auf eine auch in Zukunft vermutlich weiter steigende Ausschüttung. Die Aktie von McDonald’s bleibt in meinen Augen nicht nur für Einkommensinvestoren weiterhin interessant.

Philip Morris

Kommen wir als Nächstes mit Philip Morris (WKN: A0NDBJ) ebenfalls zu einem US-Konzern. Mit einem Börsenwert von 124 Mrd. US-Dollar ist das Unternehmen die unangefochtene Nummer eins unter den weltweiten Zigarettenherstellern. Dies hat der Konzern wohl vor allem seiner bekanntesten Marke „Marlboro“ zu verdanken.

Seit Philip Morris im Jahr 2008 vom Mutterkonzern Altria (WKN: 200417) abgespalten wurde, hat das Unternehmen seine Dividende bisher jedes Jahr angehoben. Und zwar nach eigenen Angaben um durchschnittlich 8,9 % pro Jahr. Dies entspricht insgesamt einer Steigerung von rund 154 %. Die im Juli ausgezahlte letzte Quartalsdividende betrug 1,17 US-Dollar je Aktie. Am 09.09.2020 wird Philip Morris die Höhe der nächsten Ausschüttung bekannt geben. Und ich bin mir relativ sicher, dass man auch hier mit einer weiteren Anhebung rechnen kann.

Die Philip-Morris-Aktie hat im Zuge der Coronakrise mächtig Federn lassen müssen. In der Spitze ging es mit dem Kurs bis auf einen Wert von 59,98 US-Dollar (23.03.2020) nach unten. Doch sie konnte sich wieder erholen und notiert derzeit mit 79,76 US-Dollar (03.09.2020) schon wieder deutlich höher. Die Dividendenrendite liegt aktuell mit 5,87 % trotzdem in einem recht hohen Bereich.

Da Philip Morris in US-Dollar bilanziert, sollte dem Konzern die aktuelle Schwäche der amerikanischen Währung zugutekommen und könnte sich positiv auf das Jahresergebnis auswirken. Dieser Umstand könnte dem Kurs meines Erachtens weiteren Auftrieb verleihen. Hinzu kommt die Chance auf eine weiter steigende Dividende. Wer genauso denkt, könnte sich also durchaus einmal etwas näher mit der Aktie von Philip Morris beschäftigen.

