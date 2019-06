Investoren, aufgepasst! Diese 3 Verhaltensweisen machen dich zu einem besseren und vermögenderen Anleger

Ein erfolgreicher Investor zu werden ist gar nicht so einfach. Gerade wenn die Börsen wie zuletzt wieder ein wenig korrigieren, gehören starke Charaktereigenschaften sowie ein starker Wille dazu, um an der Börse langfristigen Erfolg zu haben. Das gelingt gewiss nicht jedem.

Nichtsdestoweniger gehören auch andere Aspekte dazu, ein erfolgreicher und vermögender Investor zu werden. Lass uns heute einen Foolishen Blick auf drei solch spannende Eigenschaften oder andere erfolgsbringende Dinge werfen, die du möglicherweise bereits hast – oder dir vielleicht antrainieren solltest.

Wenn sich Chancen ergeben, greif zu!

Eine erste ganz wichtige Sache, die erfolgreiche Investoren gewissermaßen eint, könnte mit Mut zusammenhängen. Nämlich dem Mut, zuzuschlagen, wenn sich attraktive Chancen auftun, auch wenn diese sich erst im Nachhinein als attraktiv herausstellen sollten.

Gerade wenn die Börsen korrigieren, beginnen viele Investoren zunächst, zögerlich zu investieren. Natürlich ist selbst zögerliches Investieren besser, als gar nicht zu investieren während einer Korrektur. Allerdings könnte der Unterschied zwischen gemächlich und mutig hier einen bedeutenden Unterschied ausmachen.

Oder, um es mit den Worten von Warren Buffett sinngemäß auszudrücken: Sobald dunkle Wolken aufziehen und es beginnt, Gold zu regnen, sollte man als Investor nicht mit einem Teelöffel, sondern mit einer Badewanne nach draußen rennen.

Den Mut zu haben, die metaphorische Badewanne zu wählen und mit einem höheren Einsatz zu investieren, könnte dazu führen, dass du vielleicht die bestmöglichen Weichen für deinen langfristigen Vermögensaufbau aufstellst.

Übertreib es nicht mit der Diversifikation!

Eine zweite, ganz wesentliche Sache, die gewissermaßen die Investorenmasse von der Investorenklasse trennt, dürfte mit der Diversifikation zusammenhängen. Auch wenn eine gesunde Streuung der eigenen Aktien über viele verschiedene Branchen und Unternehmen hinweg wesentliche Risiken minimiert, könnte eine zu große Diversifikation letztlich auch dein Portfolio bremsen.

Wenn man beispielsweise 10.000 Euro in zehn verschiedene Aktien gleichermaßen investiert hat, wird die Kursverdopplung einer einzelnen Aktie dein Portfolio lediglich um 10 % nach oben treiben (bei einem hypothetischen Stillstand der anderen Aktien). Sofern man allerdings in fünf Aktien investiert hat, wird eine Kursverdopplung das Portfolio hingegen um 20 % in die Höhe treiben.

Die richtige Diversifikation und einen gesunden Mittelweg zwischen Risikominimierung und Chancenoptimierung zu finden, ist hierbei natürlich eine Herausforderung. Allerdings eine, die sich lohnen könnte, gelöst zu werden. Denn auch hier könnte sich bereits ein nicht unerheblicher Anteil deines Erfolgs abspielen.

Hab Mut, eine andere Meinung als der Markt zu haben

Zu guter Letzt könnte es sich natürlich auch manches Mal empfehlen, eine andere Meinung als der Markt zu haben. Das gilt für marktübergreifende Korrekturen, die wir bereits thematisiert haben. Aber auch im Einzelfall kann das ein sehr wichtiges Erfolgskriterium sein.

Wenn Analysten und Marktteilnehmer eine gewisse negative Meinung zu einem Unternehmen und der Aktie haben, führt das häufig zu starken Übertreibungen. Wenn das Geschäftsmodell allerdings auch weiterhin funktioniert, könnte bei solchen Aktien durchaus eine attraktive, langfristige Contrarian-Chance lauern, die aufgrund des Gegen-den-Strom-Schwimmens zu besseren Renditen führen könnte.

Auch könnte es sich so manches Mal anbieten, seine eigene Meinung zu Unternehmen kritisch zu hinterfragen. Sofern sich dabei einige wesentliche Faktoren bei einer Aktie ändern, könnte auch das möglicherweise die langfristigen Aussichten beeinflussen.

Eine eigene, starke, aber auch wandlungsfähige Meinung zu haben, könnte somit insgesamt ein wichtiges Erfolgskriterium der besten Investoren sein.

Nicht nur die Aktien, auch dein Verhalten ist wichtig

Wie wir daher insgesamt sehen können, gehört definitiv mehr zu einem erfolgreichen Investor, als bloß die richtigen Aktien auszuwählen. Auch viele Charaktereigenschaften dürften langfristig über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Ein Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte.

Auch du solltest daher deine innere Einstellung besser so manches Mal überprüfen. Sofern der Erfolg nämlich bislang ausgeblieben ist oder zumindest gegenwärtig ein wenig auf sich warten lässt, könnte das durchaus mit solchen eher weichen Faktoren zusammenhängen.

