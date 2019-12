Investoren, aufgepasst! 2 High-Yield-Dividendenaktien, die man die nächste Dekade über halten kann!

Aktien mit einer hohen Dividendenrendite sind für die meisten Investoren ein zweischneidiges Schwert. Einerseits sind solche attraktiven Dividendenzahlungen natürlich anziehend und können dem eigenen Portfolio einen gewissen Einkommensturbo verleihen.

Andererseits gehen mit solchen hohen Renditen allerdings auch gewisse Risiken einher. Mal sind sie vertretbar und möglicherweise gar übertrieben, mal können sie jedoch auch wirklich gravierend sein und auf einen gewaltigen Missstand hindeuten. Hier die Spreu vom Weizen zu trennen ist mehr Kunst als Wissenschaft.

Werfen wir heute einen Blick auf die zwei High-Yield-Aktien Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) und Tanger Factory Outlet (WKN: 886676) und schauen einmal, wieso ausgerechnet sie ihr Risiko wert sein könnten. Zumindest für die nächste Dekade.

Royal Dutch Shell: Öl wird nicht sofort verschwinden!

Eine erste Aktie, die ein gewisses Ablaufdatum bei einer hohen Dividendenrendite besitzen könnte, ist zunächst die von Royal Dutch Shell. Viele Investoren fürchten, dass Öl immer mehr in den Hintergrund rücken dürfte. Ein möglicher Megatrend, der insbesondere durch Veränderungen in der Mobilität und Elektroautos ausgelöst wird, was hier zu einer sinkenden Nachfrage führen dürfte. Ein Risiko, das nicht von der Hand zu weisen ist.

Allerdings wird auch dieser Prozess voraussichtlich eher schleichender Natur sein und nicht ad hoc passieren. Eine Entwicklung, die es im Auge zu behalten gilt, die jedoch für den britisch-niederländischen Öl- und Erdgaskonzern von existenzieller Bedeutung sein dürfte.

Nichtsdestoweniger bereitet sich der Energiekonzern auf so eine Entwicklung aktiv vor. Zum Anfang dieses Jahres wurde in diesem Kontext eine wesentliche strukturelle und organisatorische Veränderung bekannt gegeben, wonach Royal Dutch Shell sein Engagement im Elektrizitätsbereich künftig gravierend ausbauen möchte. Bis zum Geschäftsjahr 2030 soll demnach Elektrizität einen genauso großen operativen Anteil besitzen wie die beiden klassischen fossilen Bereiche Öl und Erdgas. Definitiv eine bemerkenswerte Entwicklung.

Während sich viele möglicherweise mit dem Untergang von Öl- und Erdgas und den jeweiligen Aktien beschäftigen, könnte es ein schlauer Schachzug sein, weiterhin auf Royal Dutch Shell zu blicken. Bei den aktuellen quartalsweisen Ausschüttungen in Höhe von 0,47 US-Dollar und einem Kursniveau von 26,14 Euro je B-Aktie winkt hier immerhin eine Dividendenrendite von 6,47 % pro Jahr, die zumindest in meinen Augen für die kommende Dekade relativ sicher zu sein scheint.

Tanger Factory Outlet: Eine letzte Bastion?

Eine zweite Aktie mit einer hohen Dividendenrendite, bei der Investoren derzeit wohl den operativen Supergau einzupreisen scheinen, ist außerdem die von Tanger Factory Outlet. Dieser REIT investiert in Outletcenter innerhalb der USA und wie der Kurssturz und auch die aktuelle Dividendenrendite zeigen, malen sich Investoren hier wohl anscheinend einen Nuklearschlag des E-Commerce aus. Zumindest deutet die derzeitige Dividendenrendite von über 9 % auf ein solches Szenario hin.

Der E-Commerce ist zwar selbstverständlich eine gravierende Bedrohung, selbst für ein Immobilienunternehmen, das sein Geld mit der Vermietung von stationären Einzelhandelsflächen verdient. Allerdings könnte der Markt hier deutlich übertreiben. Es ist schließlich nicht von einem großen Exitus per Jahreswechsel auszugehen, sondern wenn überhaupt, wird das ebenfalls ein schleichender Prozess werden, den Investoren in Ruhe und aus der Distanz beobachten können.

Tatsächlich könnten Outletcenter sogar vom Siegeszug des E-Commerce ein wenig profitieren. Als möglicherweise letzte Bastion nach dem Innenstadtsterben könnten die jeweiligen stationären Einzelhandelsflächen sogar einen kurzzeitigen Boom erleben. Die Konzentration im stationären Handel dürfte schließlich größer werden und solche Shoppingcenter bieten sowohl für Kunden als auch Händler ein attraktives Gesamtpaket, das bei einer sich zuspitzenden Gesamtsituation möglicherweise noch attraktiver wird. Und vielleicht auch alternativloser. Ein Szenario, das die derzeitige Aktienkursentwicklung nicht im Geringsten widerspiegelt.

Mut bezüglich weiterer stabiler Dividenden macht hier zumindest auch die Historie mit inzwischen 26 jährlich stets erhöhten Ausschüttungen. Bei Funds from Operations in Höhe von 0,58 US-Dollar für das dritte Quartal des aktuellen Börsenjahres und einer zuletzt ausgezahlten Quartalsdividende in Höhe von 0,335 US-Dollar gibt es hier außerdem viel Spielraum. Einerseits für weitere Erhöhungen, andererseits jedoch auch für etwas E-Commerce-Bedrohung.

Vertretbares Risiko, hohe Dividenden!

Wie wir daher im Endeffekt sehen können, besitzen die Aktien von Royal Dutch Shell und Tanger Factory Outlet durchaus gewisse Risiken. Das hat unterm Strich zu einer hohen Dividendenrendite geführt, die man als Einkommensinvestor nun ergattern kann.

Ob die Risiken dieses Gesamtpaket unattraktiv werden lassen, solltest du im Endeffekt mit dir selbst ausmachen. Versuch jedoch einen Blickwinkel zu wählen, der mindestens zehn Jahre anhält. Vielleicht wirst du dann bei dem einen oder anderen Namen einen interessanten Kompromiss finden, der weitere Stabilität für die kommende Dekade verspricht.

Vincent besitzt Aktien von Royal Dutch Shell und Tanger Factory Outlet. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tanger Factory Outlet.

Motley Fool Deutschland 2019