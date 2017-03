Investor muss ordentliche Grammer-Hauptversammlung abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

AMBERG (dpa-AFX) - Der bayerische Autozulieferer Grammer hat im Abwehrkampf gegen die umstrittene Investorenfamilie Hastor einen Etappensieg errungen.



Das Amtsgericht Amberg lehnte die von den Hastors geforderte Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung ab. Dem Investor sei zuzumuten, die ordentliche Hauptversammlung am 24. Mai abzuwarten, sagte Amtsgerichtsdirektor Ludwig Stich am Mittwoch.

Die Familie Hastor hält zwischen 20 und 30 Prozent an Grammer und will möglichst rasch die Kontrolle übernehmen. Sie kritisiert die Rendite von Grammer als zu niedrig, will Vorstandschef Hartmut Müller ablösen und fünf der sechs Aufsichtsratsposten besetzen. Mitte April kann der chinesische Autozulieferer Ningbo Jifeng, den Grammer kürzlich als Partner an Bord geholt hat, eine Wandelanleihe in Aktien tauschen und die Grammer-Führung stützen.

Gegen das Urteil des Amtsgerichts können die Hastors beim Oberlandesgericht Nürnberg Rechtsmittel einlegen. Ein Sprecher äußerte sich zunächst nicht dazu.