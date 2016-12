Investor aus Prag kauft Reisesparte von Unister

LEIPZIG (dpa-AFX) - Das insolvente Leipziger Internetunternehmen Unister hat seine Reisesparte verkauft.



Unister-Travel mit den Portalen ab-in-den-urlaub.de, urlaubstours.de, reisen.de, billigflüge.de und reisegeier.de sei an die Gesellschaft Rockaway Capital SE veräußert worden, teilte Insolvenzverwalter Lukas Flöther am Freitag in Leipzig mit. Alle 520 Arbeitsplätze im Travelgeschäft sollen erhalten bleiben. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Rockaway ist nach Angaben von Flöther eine auf die Digitalbranche spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Prag. Die Gläubiger haben dem Verkauf bereits zugestimmt. Der Betriebsübergang sei für den 1. Januar 2017 geplant.

Nach dem Tod der beiden Unister-Gesellschafter Thomas Wagner und Oliver Schilling bei einem Flugzeugabsturz im Juli hatte das Unternehmen Insolvenz angemeldet./fu/DP/she