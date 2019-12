Investor ESG Briefing aus regulatorischer Sicht

Wien (ots) - Regulatoren und investRFP informierten über das (Un)Gewisse inBezug auf die Entwicklungen im ESG Bereich. Auch praktische Lösungsansätzewurden vorgestellt.Kurz vor Weihnachten haben sich am 18. Dezember österreichische Investoren imRahmen des Investor ESG Briefings zu einer Fachveranstaltung versammelt, um sichfür die kommenden ESG Herausforderungen vorzubereiten. Dr. Martha Oberndorfer,CFA, ESMA Securities and Markets Stakeholder Group Mitglied, und DI WolfgangHerold, FMA, Vor-Ort-Prüfung und interne Modelle von Versicherungsunternehmenund Pensionskassen, erläuterten die aktuellen regulatorischen Entwicklungen imBereich der nachhaltigen Investitionen.Aus der praktischen Perspektive hat Albert Reiter, CFA, CEO und Gründer voninvestRFP, neue ESG Tools vorgestellt, die Investoren kostenfrei bei ihrenBemühungen unterstützen, regulatorische Anforderungen, Best Practice undindividuelle Bedürfnisse mit Hilfe von digitalen Technologien effizient zukombinieren.Die drei Vortragenden machten auf das ESG Screening als hilfreicheVorbereitungsmaßnahme aufmerksam. Diesbezüglich ermöglicht investRFPindividualisierte Investment Screenings und die Nutzung dedizierter Tools mitFokus auf Climate Change, Active Ownership & Voting und ESG Research, um denProzess zur Gewinnung und Auswertung von ESG Informationen für Investorenstrukturiert und innovativ zu vereinfachen.Kontakt:Albert Reiter, T: +43 1 5333 444 10,reiter@investRFP.com,www.investRFP.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139246/4476101OTS: e-fundresearch.com Data GmbHOriginal-Content von: e-fundresearch.com Data GmbH, übermittelt durch news aktuell