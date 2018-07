Investmentmarkt Deutschland: Weiterhin gute Stimmung - Umsatz im Vorjahresvergleich noch einmal leicht gesteigert

Frankfurt/Main (ots) - Im ersten Halbjahr 2018 wurden bundesweitgut 26,1 Milliarden Euro in Gewerbeimmobilien investiert. Damit wurdedas bereits außergewöhnliche Ergebnis des Vorjahres sogar noch umeinige Millionen übertroffen. Dies ergibt die Analyse von BNP ParibasReal Estate. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:- Mit gut 20 Milliarden Euro neues Rekordergebnis bei Einzeldeals(+17 %)- Transaktionsvolumen von insgesamt 26,1 Milliarden Euro- Zweitbester Investmentumsatz aller Zeiten im ersten Halbjahr- Allerdings weniger Paketverkäufe (-32 %) aufgrund einesmangelnden Angebots- Büro-Investments setzen sich mit einem Anteil von 44 % erneut andie Spitze- Spitzenrenditen überwiegend stabil- Über 850 erfasste Transaktionen- Anteil ausländischer Käufer bei gut 41 %"Mit einem Transaktionsvolumen von gut 26,1 Milliarden Euro wurdeerneut ein herausragendes Ergebnis erzielt, das den Vorjahreswertnoch einmal um wenige Millionen Euro übertrifft. Nur 2007 wurdeaufgrund der vielen großen Paketverkäufe noch mehr umgesetzt. DieStimmung auf den Märkten ist also weiterhin gut, auch wenn in denvergangenen Monaten einige Entwicklungen und Meldungen auf einzukünftig etwas schwierigeres gesamtwirtschaftliches Umfeldhindeuten. Bislang orientieren sich die Käufer aber eindeutig an denaktuellen Fundamentaldaten, und diese sprechen unverändert für einEngagement in deutsche Immobilien. Die Beschäftigung wächst weiter,wenn auch etwas verlangsamt, und sorgt für unverändert starkenRückenwind von Seiten der Nutzermärkte, und auch das Zinsumfeld istnach wie vor sehr attraktiv. Selbst bei einem vermutlich etwasgeringerem BIP-Wachstum in den nächsten Jahren bestehen guteAussichten für spürbare Mietpreissteigerungen. Perspektivisch sinddamit die Weichen für Wertsteigerungspotenziale gestellt, sodassImmobilien als stabile und nachhaltige Assetklasse bei Anlegernweiter hoch im Kurs stehen. Das große Interesse der Investorenspiegelt sich insbesondere in der Entwicklung bei Einzeldeals wider,die erstmals die 20-Milliarden-Euro-Marke knacken und das bisherigeAllzeithoch aus dem Vorjahr noch einmal um stolze 17 % überbieten",erläutert Piotr Bienkowski, CEO von BNP Paribas Real EstateDeutschland.Mit gut 11,4 Milliarden Euro und einem Umsatzanteil von 44 % wurdeauch im ersten Halbjahr 2018 mit Abstand am meisten in Büroobjekteinvestiert. Nur 2007 (getrieben durch große Portfolioverkäufe) fieldas Ergebnis noch höher aus. Bezogen auf Einzeltransaktionen wurdedemgegenüber mit 10,36 Milliarden Euro ein neuer Rekord aufgestellt,der um rund 17 % über der bisherigen Bestmarke liegt. Vor demHintergrund der unverändert hohen Flächenumsätze auf denNutzermärkten ist das große Engagement der Käufer in diesemMarktsegment nachvollziehbar und konsequent. Ein rückläufigesTransaktionsvolumen verzeichneten dagegen Einzelhandelsimmobilien(-16 %), die mit gut 4,68 Milliarden Euro den zweiten Platz in derUmsatzstatistik belegen. Trotzdem bewegen sie sich damit etwa imSchnitt der letzten zehn Jahre. Es mangelte in erster Linie an einemausreichenden Angebot an größeren Paketen, in die 45 % wenigerinvestiert wurden als im Vorjahreszeitraum. Ob und in welchem Umfangdie intensiven Diskussionen um die Zukunft des stationären Handelsdie Retail-Investmentmärkte zukünftig beeinflussen werden, bleibtnoch abzuwarten. Auf Rang drei der Nutzungsarten platzieren sichLogistikobjekte, deren Anteil sich auf 11,5 % beläuft. Mit rund 3Milliarden Euro fällt das Ergebnis zwar nur gut halb so hoch aus wieim vergangenen Jahr, stellt aber trotzdem den zweitbesten Wert allerZeiten dar. Dass ein Umsatz wie im Vorjahr, mit vielen großen, auchpaneuropäischen Portfoliotransaktionen kaum zu wiederholen seinwürde, ist keine Überraschung. Grundsätzlich hält der Aufwärtstrendder vergangenen Jahre aber unverändert an. Spürbar zugelegt habenauch Hotel-Investments (+19 %), die gut 1,9 Milliarden Euro zumResultat beitragen. Auch hier zeigt sich ein vergleichbares Bild.Während der Umsatz mit Paketverkäufen leicht rückläufig war, konntenEinzeldeals um stolze 27 % zulegen und markieren damit ebenfallseinen neuen Bestwert. Der seit einigen Jahren zu beobachtendeBedeutungszuwachs dieser Assetklasse, der sich auch in einembreiteren Investorenspektrum widerspiegelt, wurde damit erneutunterstrichen.Die außergewöhnliche Performance bei Einzeltransaktionen wurde vorallem auch durch eine hohe Anzahl großvolumiger Verkäufe über 100Millionen Euro beeinflusst. In den ersten sechs Monaten des laufendenJahres konnten bereits 36 Deals in diesem Marktsegment registriertwerden und damit über 40 % mehr als im vergleichbarenVorjahreszeitraum. Rund ein Drittel davon wurde in München umgesetzt,aber auch Berlin und Frankfurt haben von dieser Entwicklungprofitiert. Anders stellt sich die Situation bei Portfolios dar, womit rund 6,1 Milliarden Euro knapp ein Drittel weniger investiertwurde. Trotz des Rückgangs liegt der Wert aber immer noch deutlichüber dem zehnjährigen Durchschnitt. Verantwortlich für denniedrigeren Umsatz ist ein eher geringes Angebot, wohingegen dasInteresse der Investoren weiterhin groß ist.Ausländische Anleger haben im ersten Halbjahr gut 41 % zum Umsatzbeigetragen. Damit liegt ihr Anteil zwar unter dem Vorjahreswert,gleichzeitig aber über dem zehnjährigen Schnitt. Berücksichtigt mandas rückläufige Portfoliogeschäft (ein Segment, in dem ausländischeKäufer traditionell überproportional stark vertreten sind), zeigtsich ein insgesamt unverändert großes Interesse ausländischerAnleger. Mit gut 19 % haben sich europäische Investoren wie gewohntan die Spitze gesetzt, gefolgt von nordamerikanischen Käufern, dieknapp 9 % zum Resultat beisteuern. Mit jeweils rund 6 % liegenasiatische Anleger und Investoren aus dem Nahen Osten in etwagleichauf und untermauern eindrucksvoll ihren steigenden Stellenwertfür die deutschen Investmentmärkte. Mit fast 1,6 Milliarden Euroliegt das Volumen, das aus Middle East investiert wurde, auf einemneuen Rekordniveau."Einen großen Anteil am außergewöhnlichen Umsatz hatten die großendeutschen A-Standorte Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln,München und Stuttgart, in denen im ersten Halbjahr einTransaktionsvolumen von knapp 15,9 Milliarden Euro erfasst wurde, wasebenfalls einen neuen Bestwert darstellt. Von den sieben Städtenkonnten vier, nämlich Berlin, Düsseldorf, München und Stuttgart,einen neuen Rekord aufstellen. Frankfurt und Hamburg erzielten ihrzweitbestes Ergebnis", betont Marcus Zorn, Deputy CEO von BNP ParibasReal Estate Deutschland. An die Spitze gesetzt hat sich München mit4,03 Milliarden Euro (+68 %). Die bayerische Landeshauptstadt hatinsbesondere auch von einer Vielzahl (13) großvolumiger Abschlüsse imdreistelligen Millionenbereich profitiert. Zu den wichtigstengehörten unter anderem der Verkauf des Correo Quartiers sowie desBürokomplexes ATLAS. Auf Rang zwei platziert sich Frankfurt mit 3,57Milliarden Euro (+23 %). Auch hier trug eine Reihe von Großdeals zumTop-Resultat bei, wozu unter anderem die Verkäufe des ehemaligenPolizeipräsidiums sowie des Büroturms Gallileo gehören.Vervollständigt wird das Führungstrio von Berlin, wo mit knapp 3,14Milliarden Euro (+11 %) ebenfalls eine neue Bestmarke aufgestelltwurde. Hätte in der Hauptstadt mehr großvolumiges Produkt zurVerfügung gestanden, wäre das Ergebnis wahrscheinlich noch höherausgefallen. Die 2-Milliarden-Schwelle wurde mit 2,21 Milliarden Euro(+60 %) auch in Hamburg durchbrochen. Hier hat unter anderem derVerkauf des Springer Quartiers das Ergebnis beflügelt. Ein neuesAllzeithoch verzeichnet Düsseldorf mit 1,38 Milliarden Euro (+27 %),wozu eine Vielzahl an vor allem mittelgroßen Deals beigetragen hat.Hierdurch werden die große Nachfrage und das lebhafte Marktgeschehenunterstrichen. Um rund 22 % zugelegt hat das Transaktionsvolumen inStuttgart, wo 867 Millionen Euro erfasst wurden. Lediglich in Kölnfiel das Resultat mit 704 Millionen Euro (-27 %) spürbar geringer ausals im Vorjahreszeitraum, in dem ein absoluter Bestwert erzieltwurde. Dass dies nicht jedes Jahr möglich ist, war zu erwarten, zumalin der Domstadt bislang nur ein großvolumiger Deal im dreistelligenMillionenbereich getätigt wurde."Die Spitzenrenditen haben sich im zweiten Quartal erwartungsgemäßüberwiegend stabil gezeigt, lediglich in Düsseldorf hat dieNettospitzenrendite noch einmal um 15 Basispunkte nachgegeben. Diesspricht dafür, dass die Anleger an eine positive Entwicklung derA-Standorte glauben und bei entsprechend hochwertigem Produkt auchhöhere Preise akzeptieren", ergänzt Marcus Zorn. Teuerster Standortbleibt Berlin, wo die Netto-Spitzenrendite bei 2,90 % notiert. Platzzwei belegt München mit 3,00 %, und den dritten Rang teilen sichHamburg und Frankfurt mit jeweils 3,15 %. Mit 3,35 % folgt Düsseldorfauf Position fünf und liegt damit vor Stuttgart (3,40 %) und Köln(3,55 %)."Vor dem Hintergrund des außergewöhnlich guten Jahresauftaktsbleibt unsere Prognose mit einem Transaktionsvolumen von deutlichüber 50 Milliarden Euro für 2018 bestehen. Die Anleger lassen sichdurch globale Unsicherheiten und Störfeuer bislang kaum verunsichernund agieren aufgrund der aktuell weiterhin sehr positivenRahmenbedingungen rational. Immobilien stellen gerade in Zeiten, indenen die zukünftige Entwicklung durchaus auch Risiken birgt, einesichere und ertragsstarke Assetklasse dar. Dies gilt vor allem ineinem positiven konjunkturellen Umfeld mit starker Nutzernachfrageund günstigen Finanzierungsbedingungen. Bei den Renditen ist imzweiten Halbjahr mit großer Wahrscheinlichkeit von einer stabilenSituation auszugehen", fasst Piotr Bienkowski die Aussichtenzusammen.