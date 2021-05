Investmentfonds USA: Hier fließt Geld in neue Richtungen!

Der Bergbau- und Industrieriese Caterpillar führt im neuesten Bericht die Liste der Neukäufe durch die besten Investmentfonds an. Die CAT-Aktie sammelt vor Charles Schwab, Applied Materials, Lam Research, Crocs und Square beeindruckende 1,4 Milliarden USD von den führenden Geldmanagern ein. Der Marktführer für Landwirtschaftsmaschinen Deere schließt sich der CAT-Aktie auf der Liste an. BIeide Aktien versuchen, sich in Kaufzonen zu bohren. Neben der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!