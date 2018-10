Investmentbank Morgan Stanley hält mehr als die Hälfte der VTG-Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "VTG":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley besitzt über ihr Infrastrukturvehikel Warwick Holding jetzt gut 51 Prozent der Aktien des Waggonvermieters VTG.



Das geht aus einer Bekanntmachung der Warwick Holding hervor, die den VTG-Aktionären jüngst ein Angebot gemacht hat, ihnen die Anteilsscheine abzukaufen.

Die Frist für dieses Angebot hat die Warwick Holding jetzt um zwei Wochen verlängert, wie aus einem weiteren Dokument hervorgeht. Der Infrastruktur-Investor begründet die Verlängerung damit, dass er aus dem Übernahmeangebot die Bedingung gestrichen habe, der SDax dürfe innerhalb der Frist nicht um 15 Prozent oder mehr nachgeben. Weil das Angebot geändert wurde, verlängere sich die Angebotsfrist laut Wertpapierübernahmegesetz.

Morgan Stanley hatte dem Logistik-Milliardär Klaus Michael Kühne ein 20-Prozent-Paket am Waggonvermieter VTG für 53 Euro pro Papier abgekauft. In dem Zuge machte Morgan Stanley den restlichen Aktionären ein freiwilliges Übernahmeangebot ohne Mindestannahmeschwelle mit dem gleichen Preis. Bislang wurden knapp 2 Prozent der Aktien im Streubesitz angedient. Seit Jahren schon hält Morgan Stanley über Warwick ein 29-Prozent-Paket an VTG./fba/she