Ein Investment, das jede Aktie alt aussehen lässt

Wir bei Fool.de lieben Aktien – keine Frage! Wenn du uns schon länger folgst, dann wirst du dich deshalb vielleicht über diese Überschrift etwas wundern. Aber keine Angst – unsere Einstellung zu Aktien hat sich natürlich kein bisschen geändert!

Und trotzdem glaube ich, dass es ein Investment gibt, das noch viel höhere Renditen abwirft, als es eine Aktie jemals schaffen könnte – lies weiter, wenn du wissen willst, wovon ich spreche!

Du selbst bist dein bestes Investment

Benjamin Franklin war ein US-amerikanischer Unternehmer, Schriftsteller und Staatsmann im 18. Jahrhundert – unter anderem wirkte er an der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten mit. Von ihm stammt folgendes Zitat:

Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen.



Anders formuliert: Investiere in dich selbst und du wirst Renditen erzielen, an die nicht mal Aktien heranreichen können!

Was Aktien können – und was nicht

Das Problem mit Aktien – und den meisten anderen Investments – ist das folgende: Um mit ihnen Renditen zu erzielen, die dein Leben spürbar verändern, benötigt man viel Geld. Bei Aktien würde ich bei einer gestreuten und diversifizierten Anlagestrategie eine Summe von 100.000 Euro in den Raum stellen, um einen monatlichen Cashflow nach Steuern zwischen 200 und 300 Euro zu generieren.

Alles darunter ist zwar nett – in meinen Augen werden niedrigere monatliche Cashflows dein Leben aber kaum positiv beeinflussen. Klar – jeder muss einmal klein anfangen mit dem Investieren, gerade wir Fools sind dieser Meinung. Auch ich persönlich denke, dass man so früh wie möglich mit dem Investieren anfangen sollte – und wenn’s nur 25 Euro im Monat für einen Sparplan sind.

Wenn du in deinem Leben allerdings nach mehr strebst, dann solltest du in meinen Augen nach dem größtmöglichen Hebel suchen, den du ansetzten kannst – und den findest du definitiv nicht am Aktienmarkt.

Wie Wissen Rendite generiert

Die meisten von uns erhalten ihr Geld aus einem Angestelltenverhältnis – im Grunde genommen tauschen wir also Zeit gegen Geld. Je spezieller und gefragter unsere Fähigkeiten sind, desto wertvoller ist unsere Zeit und dementsprechend mehr Geld wird man uns dafür bezahlen.

Du kannst dir das Ganze wie eine Pyramide vorstellen: Ganz unten sind Menschen mit Fähigkeiten, die sehr viele andere auch mitbringen – so hart es klingt: Ihre Fähigkeiten sind leicht austauschbar, der Lohn entsprechend niedrig. Je weiter du deine Fähigkeiten Richtung Pyramidenspitze treibst – indem du viel lernst, liest, ausprobierst, scheiterst und wieder von vorne anfängst – desto einzigartiger und gefragter werden deine Fähigkeiten im Laufe der Zeit werden.

Und desto mehr wird man dir für deine Fähigkeiten bezahlen. In Form eines Lohns oder Gehalts – oder irgendwann vielleicht in Form eines hohen Gewinns, den du als Selbstständiger oder Unternehmen erwirtschaftest. Du benötigst dafür keine 100.000 Euro Kapital, kannst deine Einkünfte aber innerhalb von ein paar Jahren verdoppeln, ja vielleicht sogar verdrei – oder vervierfachen.

Am Ende des Tages kannst du so Renditen erzielen, mit denen kein anderes Investment der Welt mithalten kann – deshalb denke ich: Man sollte nicht nur in Aktien investieren, sondern auch in sich selbst!

Wie du die Fähigkeiten findest, an denen du arbeiten solltest

Aber wie finde ich denn bitte die Fähigkeiten, die mich wirklich weiterbringen? An was genau soll ich arbeiten? Eigentlich ganz einfach: Deine Fähigkeiten müssen ein Problem lösen, dass nur sehr wenige andere lösen können! Und am besten tust du das, indem du für diese Sache brennst, eine Leidenschaft dafür verspürst.

Das kann in allen möglichen Bereichen der Fall sein – in der Gesundheit, im Sport, in deinem beruflichen Umfeld, im Unterhaltungsbereich, bei den Finanzen und in unzähligen anderen Dingen des Lebens. Finde ein Problem, eigne dir die Fähigkeiten an, es zu lösen, und setze dein Vorhaben mit Leidenschaft um – wenn du dann noch eine Portion Geduld mitbringst, dann wird diese Investition in dich selbst zur besten Investition deines Lebens!

Was ich über das Investieren denke

Wie beschrieben denke ich, dass die Investition in sich selbst langfristig die höchsten Renditen bringt. Dennoch sollte man sich in meinen Augen parallel dazu auch mit dem Vermögensaufbau – und damit mit dem Thema „Investieren“ – auseinandersetzen. Zum einen, weil einem das daraus resultierende finanzielle Polster Freiheiten und Möglichkeiten schafft.

Zum anderen ist auch Investieren ein Lernprozess – es dauert Jahre, um sich das entsprechende Know-how beziehungsweise die Erfahrung anzueignen. Je früher man damit anfängt, desto besser.

Wenn du bei deinem Vermögensaufbau auf Aktien setzen möchtest, dann bist du hier bei fool.de übrigens genau richtig – wir beschäftigen uns leidenschaftlich gerne mit Aktieninvestments und wollen dir dabei helfen, ein besserer Investor zu werden! Schau dich hier also ruhig ein wenig um – wir freuen uns auf dich!

Motley Fool Deutschland 2019