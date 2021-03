Investment-Picks der Woche: Porsche und Tesla im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Liebe Leserinnen und Leser, es ist viel passiert in den letzten Tagen, aber am spannendsten waren für mich die Entwicklungen bei der Porsche Holding Aktie und bei Tesla. Bei der Porsche Holding handelt es sich um eine Beteiligungsgesellschaft, die vor allem von der Entwicklung der Volkswagen Stammaktie abhängt. Die Porsche Holding ist der größte Einzelaktionär von Volkswagen. Da in den letzten Wochen vor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!