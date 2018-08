Investment Migration Council reagiert auf Kommentare der EU-Justizkommissarin zum Thema Citizenship-by-Investment

Genf (ots/PRNewswire) -Die EU-Justizkommissarin V?ra Jourová gab ihre Absicht bekannt,einen für Dezember geplanten Bericht zum Thema Staatsbürgerschaftdurch Investitionen (auch bekannt als "Citizenship-by-Investment")zum Herbst vorzuziehen. Dieser Bericht soll neue und strengereRichtlinien aufstellen, da sie davon überzeugt ist, dass dieGewährung der Staatsbürgerschaft ein ernstes Sicherheitsrisikodarstellt.Das Investment Migration Council (IMC), das die Branche für dieEinwanderung und Einbürgerung durch Investoren repräsentiert, begrüßtdie Gelegenheit, auf die Bemerkungen von EU-Justizkommissarin V?raJourová zum Thema Staatsbürgerschaft durch Investitionen einzugehen.Bruno L'ecuyer, CEO des IMC: "Die Mitglieder des IMC halten sichan einen umfassenden Ethik- und Verhaltenskodex, der das ThemaSicherheit behandelt. Folglich wird von professionellen Firmen undRegierungen viel Zeit und Kapital aufgewendet, um sicherzustellen,dass die strengsten Sicherheits- und Hintergrundkontrollen voneuropäischen und globalen Sicherheitsbehörden durchgeführt werden.Anträge auf Staatsbürgerschaft durch Investitionen werden außerdemebenfalls in Hinblick auf die aktuelle EU-Gesetzgebung zur Bekämpfungvon Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überprüft und es müssenalle rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen eingehaltenwerden, die die einzelnen EU-Staaten im Einklang mit dem EU-Rechtübernommen haben. Damit wird ein Höchstmaß an Corporate Governanceund Sorgfaltspflicht sichergestellt, um jegliche Sicherheitsbedenkenzu vermeiden.Das IMC versteht die Bedenken der Kommissarin in Bezug auf dieSicherheit. Dennoch stellen die Governance, die Sorgfaltspflicht unddie Transparenz der Antragsteller im Rahmen der Bestimmungen über dieStaatsbürgerschaft durch Investitionen in Österreich, Malta undZypern angesichts der strengen Sorgfaltspflichtverfahren undHintergrundüberprüfungen der Antragsteller keine Sicherheitsbedrohungfür die EU dar.Die Programme für Staatsbürgerschaft durch Investitionen in der EUverarbeiten insgesamt etwa 700 bis 1.000 Anträge pro Jahr, also einesehr geringe Anzahl von Anträgen. Im Vergleich dazu erhielten lautEurostat im Jahr 2016 insgesamt 994.800 Menschen dieStaatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedstaates. Damit entfallen 0,1 %der jährlich neu gewährten EU-Staatsbürgerschaften auf Personen, dieeinen Antrag auf Staatsbürgerschaft durch Investitionen stellen.Die Anliegen der Kommissarin und der EU sind von größterBedeutung, und das IMC und unsere Mitglieder sowie alle souveränenStaaten, die eine Staatsbürgerschaft durch Investitionen anbieten,teilen diese Anliegen.Wir würden gerne an einem Treffen mit Kommissarin Jourováteilnehmen, um ihre Bedenken zu erörtern und unser Vertrauen in diebestehenden Sicherheitsmaßnahmen zu demonstrieren und um gleichzeitigdie gesellschaftlichen Auswirkungen der Branche auf die lokaleWirtschaft und ihre Bürger hervorzuheben.Zusammenfassend meint Bruno L'ecuyer: "Durch Programme für dieStaatsbürgerschaft durch Investitionen wird für souveräne Staatenwertvolles Kapital aufgebracht. Damit können Regierungen,insbesondere diejenigen kleinerer Länder, Defizite und dieAbhängigkeit von externen Finanzierungspartnern abbauen und inunentbehrliche Infrastrukturen investieren, um ihre Volkswirtschaftenzukunftssicher zu machen."Pressekontakt:Will Reynolds+44(0)2078022626will.reynolds@teamlewis.comOriginal-Content von: Investment Migration Council, übermittelt durch news aktuell