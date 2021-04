Investment in Automobilbranche?

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) stieg am Dienstag um 8,91% und schloss bei $25,42. Die Aktien wurden höher gehandelt, möglicherweise in Erwartung der Double Click Serie von Software-Demo-Veranstaltungen des Unternehmens. Der Tages-Chart zeigt, dass Palantir in einem Channel handelt. Die Aktie scheint über ein Kopf-Schulter-Muster ausgebrochen zu sein.

Die Aktien von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) schlossen am Dienstag 8,6% höher.



