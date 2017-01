Investitionsprioritäten für geistiges Eigentum im Jahr 2017

London (ots/PRNewswire) -In was investieren Führungskräfte aus dem Bereich geistigesEigentum, um nicht nur ihr geistiges Eigentum besser zu schützensondern auch dessen Wert zu steigern? Diese Frage will Global IPExchange beantworten.Mit dem Beginn des Jahres 2017 hat die Mehrheit derunternehmenseigenen Führungskräfte für geistiges Eigentum erkannt,dass, um den strategischen Wert ihres geistigen Eigentums zuverbessern und dieses nicht mehr als eine Kostenstelle sondern alsstrategischen Beitrag zum Unternehmen anzusehen, es grundlegend ist,ihre Strategie eng an ihren Geschäftszielen auszurichten und effektivim gesamten Unternehmen zu kommunizieren.- Doch wie kann diese Strategie im gesamten Unternehmen eingeführtwerden?- Welches sind die besten Wege, um die regionalen und weltweitenGeschäftsführer an Bord zu holen?- Wie kann das Chief IP Counsel sicher sein, dass sie dierichtigen externen Partner nutzen?Der 2017 IP Report: Investment Priorities (http://bit.ly/2hQtX2D)ist ein maßgebliches Handbuch zu den größten Herausforderungen,Projekten und größten Investitionsprioritäten, welche die Strategiender Führungskräfte für geistiges Eigentum, Patente, Handelsmarken undMarkenschutz in den Branchen High Tech, Telekommunikation, Software,Pharmaindustrie, Einzelhandel, Warenrotation, Online, Öl & Gas undEngineering beeinflussen.Welche Herausforderungen bereiten den Abteilungsleitern fürgeistiges Eigentum schlaflose Nächte? Welchen Dienstleistungen undLösungen werden im Jahr 2017 Vorrang gegeben? Sie finden antworten zudiesen Fragen und vieles mehr in diesem wichtigen Investitionsbericht>> http://bit.ly/2hQtX2D < > http://bit.ly/2hQtX2D<<, um die Herausforderungen kennenzulernen, denen sichFührungskräfte für geistiges Eigentum bei Ikea, Roche, Atos, Dolby,Scania, Liberty Global und viele mehr gegenübersehen und was sieinvestieren, um den Wert ihres geistigen Eigentums zu steigern.Für weitere Informationen zu den im Bericht hervorgehobenenInvestitionen oder um eine Einladung für die 8. Global IP Exchange(6. - 8. März, Berlin, Deutschland) anzufordern, besuchen Sie >>http://bit.ly/2iPgedT <<, rufen Sie die Telefonnummer+44-(0)207-368-9484 an oder senden Sie eine E-Mail anexchangeinfo@iqpc.comOriginal-Content von: Global IP Exchange, übermittelt durch news aktuell