Investitionsbank bescheinigt Griechenland Riesenforschritte

ATHEN (dpa-AFX) - Die Europäische Investitionsbank (EIB) sieht Griechenland bei seinen Finanzen auf gutem Weg.



Die Wirtschaft nehme Fahrt auf, sagte EIB-Präsident Werner Hoyer am Freitag in Athen. Die Griechen hätten "Riesenfortschritte gemacht", stellte er bei einer Pressekonferenz mit dem griechischen Finanzminister Christos Staikouras fest. Hoyer war für die Unterzeichnung von drei neuen EIB-Finanzierungsprojekten in Höhe von 300 Millionen Euro nach Athen gereist. Es geht um Agrarprogramme und die Modernisierung des griechischen Elektrizitätsnetzes. Hoyer erinnerte daran, dass die EIB 2019 den Griechen mit zwei Milliarden Euro Krediten unter die Arme gegriffen habe. Der griechische Staat hatte im August 2018 den Euro-Rettungsschirm verlassen und kann sich seitdem wieder selbst finanzieren./tt/DP/eas