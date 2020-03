Investitionsbank Schleswig-Holstein vergibt mehr Fördermittel

KIEL (dpa-AFX) - Die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.



SH) hat die Wirtschaft im Norden im vergangenen Jahr mit 2,3 Milliarden Euro unterstützt. "Wir spüren einen Hang bei Investitionen in Nachhaltigkeit und Digitalisierung", sagte Vorstandschef Erk Westermann-Lammers am Montag in Kiel. Die Summe der Förderdarlehen war 2018 mit 2,2 Milliarden Euro etwas geringer ausgefallen. Die Investitionsbank brachte 2019 neben dem Wohnungsbau und der Wirtschaftsförderung auch Arbeitsmarktförderung auf den Weg.

Die Bilanzsumme stieg auf 20,6 Milliarden Euro (2018: 20,0 Milliarden Euro). Das Ergebnis vor Risiko und Bewertung legte ebenfalls auf 77 Millionen Euro (2018: 69 Millionen Euro) zu. Westermann-Lammers sprach von einem stabilen Jahr. Für das laufende Jahr erwartet er ein abgeschwächtes Wirtschaftswachstum und eine mit 1,9 Milliarden Euro niedrigere Fördersumme./akl/DP/zb