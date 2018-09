Investitionen von 115 Milliarden US-Dollar bei Western China International Fair unterzeichnet

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Bei der 17. Western ChinaInternational Fair (WCIF) wurden Investitionsverträge in Höhe voninsgesamt 788,3 Milliarden Yuan (114,9 Milliarden USD) abgeschlossen.Als Gastgeber der Handelsmesse verbuchte allein die ProvinzSichuan Investitionen mit einem Wert von 736 Milliarden Yuan, eineSteigerung von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie derPressesprecher der Regionsregierung Sichuans am Dienstag, den 25.September, bei einer Pressekonferenz bekanntgab.Die anderen an der Messe teilnehmenden Regionen Shaanxi, dieinnere Mongolei, Tibet, Xinjiang und Gansu unterzeichneten Verträgein Höhe von 52,3 Milliarden Yuan, gab die Pressestelle bekannt.Zu der fünftägigen Messe, die am 24. September ihre Türen schloss,kamen über 60.000 Geschäftsleute aus 90 Ländern und Regionenweltweit.Luigi Di Maio, stellvertretender Ministerpräsident Italiens sowieMinister für Wirtschaftliche Entwicklung, Arbeit und Sozialpolitikkam in Begleitung von 55 italienischen Unternehmensvertretern zurMesse.Er sagte, die italienische Regierung sehe das Land als wichtigeseuropäisches Ziel der neuen Seidenstraßen-Initiative, die wiederummehr Raum für Zusammenarbeit eröffne.Als Ehrengastland der Messe verfügte Italien über eine 1.200 m2große Ausstellungsfläche mit Ständen aus unterschiedlichsten Branchenvom Gesundheitswesen über Technologie und Innovation, saubere Energiebis hin zu Tourismus, Agrarwirtschaft und Nahrungsmittel.Auf der Ausstellung war auch ein 100.000 m2 umfassender Pavillonzu sehen, der der Zusammenarbeit an der Seidenstraße gewidmet war undmehr als 200 Unternehmen aus 31 Ländern entlang der Seidenstraßevorstellte.Die erstmals 2000 veranstaltete WCIF ist zu einer wichtigenPlattform für den Westen Chinas geworden, um Investitionen und denHandel zwischen den Küstenregionen und internationalen Partnern zufördern.Kontaktieren Sie für weitere Informationen bitte Luxi YANG:yangluxi@wcif.cn.Pressekontakt:86-28-84546613Original-Content von: Organizing Committee of Western China International Fair, übermittelt durch news aktuell