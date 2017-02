Hannover (ots) - Rund drei Milliarden US-Dollar wurden 2015 in dieForschung und Entwicklung zu armutsbedingten Krankheiten wie Aids,Tuberkulose und Malaria investiert. Das sind 68 Millionen US-Dollarweniger als im Vorjahr. Damit sank die Gesamtsumme der Investitionenaus dem öffentlichen Sektor, der Industrie und von gemeinnützigenOrganisationen im dritten Jahr in Folge. Diese Zahlen gehen aus derneuen "G-Finder"-Studie hervor, die das unabhängige Institut PolicyCures aus Australien heute veröffentlicht hat.Aus dem öffentlichen Sektor kamen 1,93 Milliarden US-Dollar. Dasentspricht rund zwei Dritteln der gesamten Investitionen. Der Beitragdes öffentlichen Sektors ist damit auf den niedrigsten Stand seit2007 gefallen. Damals waren es 1,91 Milliarden US-Dollar. Deutschlandinvestierte 2015 51 Millionen US-Dollar - das entspricht einem Anteilvon 2,6 Prozent.Wie in den Jahren zuvor floss der überwiegende Teil der Gelder (71Prozent) in die Forschung und Entwicklung zu den großen dreiArmutskrankheiten Aids, Tuberkulose und Malaria. Doch auch hier warendie Investitionen im Vergleich zu 2014 rückläufig. Für Malaria sankensie um drei Prozent, für Aids sogar um 5,4 Prozent.Die meisten Todesfälle durch Armutskrankheiten könnten verhindertwerden"Die mangelnde Finanzierung gefährdet Menschenleben", sagt RenateBähr, Geschäftsführerin der DSW. "Über eine Milliarde Menschen inEntwicklungsländern leiden unnötigerweise an armutsbedingtenKrankheiten. Bessere Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten könntendie meisten krankheitsbedingten Todesfälle verhindern. Außerdem fehltes weiterhin an wirksamen Schutzimpfungen gegen viele dieserKrankheiten. Deutschland ist als Wissenschaftsstandort in derPflicht, sich stärker für Forschung und Entwicklung zuArmutskrankheiten einzusetzen. Gerade im Hinblick auf die derzeitigeG20-Präsidentschaft muss die Bundesregierung ein deutliches Zeichensetzten und andere Länder mitziehen."Über die DSWDie DSW ist eine international tätige Entwicklungsorganisation.Ziel unserer Arbeit ist es, allen Menschen - insbesondere jungenMenschen - den Zugang zu Sexualaufklärung und Verhütung zuermöglichen. Durch unsere Projekte in Afrika wissen Jugendliche, wiesie ihre Gesundheit schützen und ihre Lebensperspektiven selbstverbessern können. In Deutschland, in Europa und in Afrika begleitenwir politische Entscheidungsprozesse in Fragen der Familienplanungund Gesundheit.Weitere Informationen- G-Finder Studie: http://www.policycuresresearch.org/g-finder/- 7 Fragen - 7 Antworten zu Armutskrankheiten unter:https://www.dsw.org/7-fragen-7-antworten-zu-armutskrankheiten/Pressekontakt:Ute StallmeisterPressesprecherinDeutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)Hindenburgstr. 2530175 HannoverTelefon: 0511 94373-31E-Mail: ute.stallmeister@dsw.orgInternet: www.dsw.orgSpendenkontoIBAN: DE5625040066038383800BIC: COBADEFF250Original-Content von: Deutsche Stiftung Weltbev?lkerung, übermittelt durch news aktuell