Investitionen in den Lärmschutz im Jahr 2016 auf Höchststand

Wiesbaden (ots) - Die Unternehmen des Produzierenden Gewerbes(ohne Baugewerbe) investierten 2016 nach vorläufigen Zahlen inDeutschland 133,5 Millionen Euro in Sachanlagen zum Lärm- undErschütterungsschutz. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)anlässlich des Internationalen Tages gegen Lärm am 25. April weitermitteilt, sind Lärmschutzinvestitionen in den vergangenen Jahren fastkontinuierlich gestiegen und haben 2016 einen neuen Höchstwerterreicht.Zu Maßnahmen zum Schutz vor Lärm und Erschütterungen zählen nebenLärmschutzwänden und -mauern auch Schwingungsisolierungen sowieSonderfundamente für technische Anlagen. Nicht berücksichtigt werdenInvestitionen in den Arbeitsschutz.Der Großteil der Investitionen für Lärm- und Erschütterungsschutzentfiel mit 118,9 Millionen Euro (89,1 %) auf Unternehmen desVerarbeitenden Gewerbes. Darunter wurden mit 28,8 Millionen Euro diemeisten Investitionen von Unternehmen der Metall-erzeugung und-verarbeitung erbracht, gefolgt von Unternehmen der ChemischenIndustrie mit 24,8 Millionen Euro.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Susanne Haller,Telefon: +49 (0) 611 / 75 82 32,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell