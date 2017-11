Investitionen der Industrie im Jahr 2016 um 3,9 % höher als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 haben die deutschenIndustrieunternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten 62,1 MilliardenEuro in Sachanlagen investiert. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) weiter mitteilt, waren das rund 2,4 Milliarden Euro mehrals im Jahr 2015 (+ 3,9 %). Damit hat das Investitionsniveau derdeutschen Industrie den bisherigen Höchststand seit der erstmaligenDurchführung der Erhebung für das Berichtsjahr 1964 erreicht.Erhöht hat sich das Investitionsvolumen im Jahr 2016 gegenüber2015 insbesondere in der Herstellung von pharmazeutischenErzeugnissen (+ 21,7 % auf 2,4 Milliarden Euro). Einen deutlichenAnstieg gab es auch in der Herstellung von Kraftwagen undKraftwagenteilen (+ 7,4 % auf 15,4 Milliarden Euro) und imMaschinenbau (+ 6,8 % auf 7,3 Milliarden Euro).Die Investitionen in Sachanlagen gingen 2016 gegenüber 2015dagegen in den Wirtschaftszweigen Herstellung von Gummi- undKunststoffwaren (- 7,4 % auf 3,2 Milliarden Euro) und Herstellung vonchemischen Erzeugnissen (- 2,2 % auf 5 Milliarden Euro) zurück.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte gibt:Klaus Vollmoeller,Telefon: +49 (0) 611 / 75 44 08www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell