Investitionen des Baugewerbes im Jahr 2018 um 17,4 % gegenüber 2017 gestiegen / Investitionen in Sachanlagen auf höchstem Stand seit 1995

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2018 haben die deutschen Bauunternehmen mit 20 undmehr Beschäftigten rund 4,7 Milliarden Euro in Sachanlagen investiert. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das knapp 700 Millionen Euromehr als 2017 (+17,4 %). Damit erreichte das Investitionsvolumen den höchstenStand seit 24 Jahren (1995: 4,7 Milliarden Euro).Die Investitionen in Sachanlagen haben sich im Vorjahresvergleich in allenWirtschaftszweigen des Baugewerbes erhöht. Die stärksten relativen Zuwächse gabes in den Wirtschaftszweigen Bau von Straßen und Bahnverkehrstrecken mit +36,4 %auf 960 Millionen Euro, Bauinstallation mit +21,3 % auf 791 Millionen Euro, beiden sonstigen spezialisierten Bautätigkeiten (zum Beispiel Dachdeckerei undZimmerei) mit +18,6 % auf 708 Millionen Euro und im Wirtschaftszweig Bau vonGebäuden mit 13,0 % auf 955 Millionen Euro. Die geringsten Zuwächse gab es imWirtschaftszweig Abbrucharbeiten und vorbereitenden Baustellenarbeiten mit +1,5% auf 209 Millionen Euro.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Baugewerbe, Bautätigkeit,Telefon: +49 (0) 611 / 75 37 83www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/32102/4472296OTS: Statistisches BundesamtOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell