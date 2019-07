Investition in die Zukunft der thailändischen Molkereibranche: Yili begrüßt Mitarbeiter aus Chomothana in China für kulturellen Austausch und operative Schulung

Hohhot, China (ots/PRNewswire) - Yili Group, ein führendesMolkereiunternehmen, das an der Shanghaier Börse gehandelt wird (SHA:600887), hat sein Chomthana-Schulungsprogramm gestartet. Manager undMitarbeitervertreter von Thailands größtem und bekanntestemGroßhändler für Speiseeis und Tiefkühlkost besuchten vom 10. bis 14.Juli Yili Group China, um die kulturelle Markenfusion zu diskutierenund sich über das operative Geschäft des Konzerns an Yilisinternationaler Firmenzentrale in der Inneren Mongolei zuinformieren.An dem fünftägigen Lehrgang zu Firmenkultur und aufstrebendenTechnologien an Yilis Firmenzentrale nahmen vierzehn Mitarbeiter ausneun Abteilungen teil, darunter Produktion, Qualität, Energie,Personalwesen, Import & Export, Forschung und Vertrieb."Wir freuen uns über die Gelegenheit, die Grundwerte und Kulturvon Yili unserem Team in Thailand vorzustellen. Als Teil einesglobalen Teams aus 50.000 Mitarbeitern werden sie unseren tollenZusammenhalt spüren", sagte ein Personalmitarbeiter der Yili Group."Ich hoffe, dass diese Führung die Mission von Yili veranschaulicht.Wir nutzen die modernsten Technologien, um als weltweitfortschrittlichster und verlässlichster Produzent von Milchproduktenmit innovativen Konzepten die Branche nach vorne zu bringen."Das Unternehmen verfolgt eine Strategie der Talententwicklung aufglobaler Ebene, um die Qualifikation seiner Belegschaftheraufzustufen. Es zieht Experten in Bereichen quer durch die gesamteIndustriekette heran und bildet gleichzeitig die neuen Kompetenzenaus, um das Fachspektrum großflächig zu erweitern. Im Mai 2019 gewannYili den "Excellence in Practice Award". Er wird von dergemeinnützigen Association for Talent Development (ATD) für besondereVerdienste bei der Talententwicklung am Arbeitsplatz verliehen. Yiliwurde für sein Engagement bei der globalen Talententwicklung in derMolkereiwirtschaft gewürdigt."Wir haben bei dieser Führung so viel gelernt, dass wir mitZuversicht unsere allgemeinen Betriebsprotokolle in Chomthanaheraufstufen und gemeinsam mit Yili Group mehr hochqualitativeProdukte und Dienstleistungen in Indonesia anbieten können", sagteHerr Thanapol, Produktionsleiter in Chomthana."Auf Basis eines etablierten globalen Systems für Einsatzmittel,Innovation und Marketing und eines ehrgeizigen Programms fürTalententwicklung wird das Unternehmen weiterhin in den Ausbau seinerTalententwicklung investieren. Jeder Mitarbeiter soll ausreichendqualifiziert sein, um die Entwicklung der Molkereiwirtschaft auf einsolides Fundament zu stellen."Informationen zu YiliDie Yili Group hat sich seit ihren Anfängen im Jahr 1956 mit über60 Jahren an Erfahrung zu Chinas größtem Unternehmen derMilchwirtschaft entwickelt. Heute rangiert Yili auf Platz eins der2018 Rabobank "Global Dairy Top 20" in Asien und ist das einzigeMolkereiunternehmen, das sowohl die Sommer- als auch dieWinterolympiade beliefert hat. Yili will mit Hilfe von Technologiedie weltweit führende Plattform für F&E und Forschungskooperationenzwischen Industrie und Hochschullehre für die Naturkostbrancheaufbauen. Das Unternehmen wurde im UN Global Compact, der weltweitgrößten Initiative für unternehmerische Nachhaltigkeit, 2017 mit derAuszeichnung "Best Practices in China zur Umsetzung der NachhaltigenEntwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs)" gewürdigt und belegt2019 Platz drei unter den "Top 50 Most Valuable Food Brands in theWorld" von Brand Finance.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/950749/Yili_Group.jpgPressekontakt:Liu Yu+86-10-5864-0418press.office@yili.comOriginal-Content von: Yili Group (China), übermittelt durch news aktuell