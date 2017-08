Investition in KMU-Finanzierung: Aegon und Funding Circle beschließen strategische Partnerschaft

Weitere Suchergebnisse zu "Aegon":

Berlin / London (ots) -- Niederländische Finanzdienstleistungsgruppe Aegon finanziert inden nächsten 4 Jahren kleine und mittlere Unternehmen inGroßbritannien direkt über den Online-Marktplatz von FundingCircle- In den ersten 12 Monaten der Kooperation werden so rund 2.600KMU mit 176 Millionen Euro unterstützt und dadurch 6.400Arbeitsplätze geschaffen *Aegon und Funding Circle haben eine langfristige Zusammenarbeitbeschlossen, die das Ziel verfolgt, das Wachstum kleiner undmittlerer Unternehmen (KMU) in Großbritannien zu fördern. Aegoninvestiert dabei in Kredite, die über Funding Circle - dem weltweitführenden Marktplatz für Unternehmensfinanzierung - vermitteltwerden. Dies ist das erste Mal, dass ein niederländischerFinanzdienstleister dieser Größenordnung kleinen UnternehmenFinanzmittel über eine Crowdlending-Plattform zur Verfügung stellt.Im Rahmen der Vereinbarung wird Aegon innerhalb der ersten zwölfMonate Unternehmenskredite im Gesamtvolumen von 160 Millionenbritischen Pfund (176 Millionen Euro) finanzieren. Die Partnerschaftsoll schrittweise auf ein vierjähriges Finanzierungsprogrammausgeweitet werden. Die vereinbarte Investition wird allein im erstenJahr rund 2.600 britischen Unternehmen den dringend benötigten Zugangzu Fremdkapital ermöglichen und so schätzungsweise 6.400Arbeitsplätze schaffen.*Aegon stößt damit zum breiten Kreis der aktiven Anleger weltweit,die über Funding Circle kleine und mittlere Unternehmen finanzieren.Dazu gehören 70.000 Privatpersonen und Institutionen wie dieKreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die EuropäischeInvestitionsbank und die British Business Bank.Mike de Boer, CFO bei Aegon Bank: "Funding Circle ermöglichtkleinen Unternehmen den Zugang zu notwendigem Fremdkapital. DiePartnerschaft mit Funding Circle ist ein weiterer wichtigerBestandteil der Strategie von Aegon, mit FinTech-Partnern aus demDirect-Lending-Umfeld zu kooperieren. Diese Zusammenarbeit gibt Aegonüber die nächsten vier Jahre Zugang zu attraktiven KMU-Krediten,durch welche wir unser Investitionsportfolio weiter diversifizierenkönnen. Wir nutzen dabei die hohen Spareinlagen unseres erfolgreichenFinTech-Unternehmens Knab Bank, um in die Finanzierungen über FundingCircle zu investieren.""Diese Kooperation ist das Resultat ausgiebiger Prüfung desKreditvergabeprozesses, der Compliance-Richtlinien und desRisiko-Rendite-Verhältnisses der Funding Circle Finanzierungen.Funding Circle hat bewiesen, dass es mittels technologischer undfinanzieller Innovationen der Wirtschaft positive Impulse geben kann- insbesondere kleinen Unternehmen. Funding Circle ermöglicht KMUschnell und transparent Zugang zu Finanzierungen."Samir Desai, CEO und Mitgründer von Funding Circle: "DieKooperation mit Aegon ist ein Beleg für die attraktiven und stabilenRenditen, die unsere Anleger über Funding Circle generieren.Institutionelle wie private Investoren haben heute die Möglichkeit,von der Stabilität dieser Anlageklasse zu profitieren - undgleichzeitig einen wichtigen realwirtschaftlichen Mehrwert zuschaffen. Wir hoffen, dass das gemeinsame Programm mit Aegon dieKreditvergabe an britische KMU in den kommenden Jahren weiter belebenwird."Thorsten Seeger, Geschäftsführer bei Funding Circle Deutschland:"Diese ist eine strategische Partnerschaft mit immenser Signalwirkung- auch für den deutschen Markt. Die Investition einesinstitutionellen Schwergewichts wie Aegon ist eine Bestätigung desCrowdlending-Modells und unserer Mission, KMU Zugang zu Finanzierungzu erleichtern. Neben attraktiven Renditen für Investoren ist fürunseren Erfolg auch der unmittelbare Beitrag zur Stimulierung derlokalen Wirtschaft von entscheidender Bedeutung.""Mehr als ein Viertel der kleinen und jungen Unternehmen berichtethierzulande von zunehmenden Schwierigkeiten beim Zugang zuFremdkapital. Investitionen in die Finanzierung dieser Unternehmerfördern deren Unabhängigkeit vom traditionellen Kapitalmarkt - undsind damit auch ein direkter Beitrag zum Wirtschaftswachstum und zurSchaffung von Arbeitsplätzen."Durch die Verschmelzung von finanzwirtschaftlicher Kompetenz undtechnologischer Innovation - indem es kleinen Unternehmen über seinenOnline-Marktplatz unbürokratischen Zugang zu erschwinglicher undflexibler Finanzierung ermöglicht - schließt Funding Circle dieseVersorgungslücke. Bisher konnte Funding Circle über 34.000Unternehmen mit Krediten von mehr als 3,6 Milliarden Eurounterstützen und dabei stabile Renditen für seine Anleger generieren.* Basierend auf dem durchschnittlichen Kreditvolumen (60.000 GBP)und der durchschnittlichen Anzahl an - direkt und indirekt -geschaffenen Arbeitsplätzen pro über Funding Circle finanziertemUnternehmen (2,6); Quelle: CEBR-Studie, 2016.Über AegonAegon ist einer der weltweit führenden Anbieter vonLebensversicherungen, Renten-Produkten und Asset-Management. Unsereniederländischen Wurzeln reichen zurück bis ins Jahr 1844. Heute sindwir in über 20 Ländern aktiv - unter anderem in den USA, wo wir alsTransamerica bekannt sind. Über 29.000 Aegon Mitarbeiter helfenderzeit über 26 Millionen Kunden, ihre finanzielle Zukunft zugestalten. Bis Juni 2017 haben wir ein Eigen- und Fremdvermögen vonmehr als 815 Milliarden Euro verwaltet.Über Funding CircleFunding Circle (https://www.fundingcircle.de) ist der weltweitführende Marktplatz für Unternehmensfinanzierung. Seit seinerGründung 2010 hat das Unternehmen Kredite im Wert von insgesamt mehrals 3,6 Milliarden Euro an 34.000 kleine und mittlere Unternehmen(KMU) vermittelt. Über 70.000 private Anleger sowieFinanzinstitutionen (wie z. B. die KfW, die EuropäischeInvestitionsbank und die British Business Bank) haben diese über dieFunding Circle Plattform mit Kapital unterstützt und so rund 80.000Arbeitsplätze geschaffen.Das Deutschlandgeschäft von Funding Circle wird vom Berliner Teammit umfassender Finanz- und Tech-Expertise unter der Leitung vonThorsten Seeger (ehem. Barclays und Lloyds Banking Group) geführt.Funding Circle hat seinen Hauptsitz in London (Großbritannien) undoperiert zudem in den USA sowie den Niederlanden. [Stand: August2017]Über CrowdlendingKleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben es in Deutschlandzunehmend schwer, über Banken, Volksbanken und Sparkassen Zugang zuFremdfinanzierung zu bekommen. Crowdlending ist die attraktiveAlternative. Als Marktplatz für Unternehmensfinanzierung vermitteltFunding Circle Kredite zwischen 5.000 und 250.000 Euro für dieWachstums- und Innovationsvorhaben deutscher KMU. Und das schnell,unbürokratisch und flexibel: Das Finanzierungsangebot erhaltenUnternehmer innerhalb 48 Stunden, die Auszahlung erfolgt fürgewöhnlich in sieben Tagen und eine vorzeitige Tilgung ist jederzeitgebührenfrei möglich. Für Privatpersonen und institutionelle Anlegerbieten Investitionen in diese Unternehmenskredite eine stabileGeldanlage mit attraktiven Renditemöglichkeiten.Pressekontakt:Kontakt Funding CircleChristian UlrichE-Mail: presse@fundingcircle.comTelefon: +49 152 0150 3594Kontakt AegonDick Schiethart, +31 6 2288 9925Nienke Torensma +31 6 2261 4765Original-Content von: Funding Circle Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell